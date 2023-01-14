徐仁国&朴素淡有望合作奇幻漫改剧《死期将至》，强制体验13次不同人生！《回到18岁》《心灵的声音》导演包办剧本

近日有消息称徐仁国和朴素淡将合作主演漫改剧《死期将至（Death's Game）》，双方所属社也表示正在积极讨论。 这部剧去年一度传出有望请姜河那主演，但最后没能成行。

《死期将至》是重生主题的奇幻漫画，讲述一个事业感情双失意的31岁男人轻易地选择结束生命后，被「死亡」要求重生13次的故事。 真人版由《回到18岁》《心灵的声音》《Go Back夫妇》河炳勋导演包办导演和编剧。



男主在漫画里经历了13次突然死亡和重生，每次的年龄、身份、外貌都不一样。 如果确定由徐仁国出演，有望看到他一次挑战多种造型和演技。



有趣的是原著里男主重生后眼下都有一颗痣，徐仁国来演的话都不需要特别化妆了耶XD



漫画女主是「死亡」本体，原著中是古铜色肌肤、银色短发，与男主没有爱情线。 这个神秘莫测的设定，感觉跟精灵气十足的朴素淡很搭！



据悉目前已完成剧本创作，一共7集、重生次数等具体内容与原著略有不同，完成选角后最快2月开拍，下半年通过TVING上架。

*以下介绍漫画原著涉及关键设定和部分争议，不想被暴雷的话可以先考虑一下哦！



《死期将至》男主「徐伊在」毕业5年都找不到工作，交往6年的女友分手3个月就火速跟别人结婚，亲戚也对他冷眼相看，万念俱灰的他於是选择跳楼自尽。

但他马上又睁开眼，并且是以另一个生活顺遂的人的身份。 原来「死亡」发现他很小看「死亡」这件事，於是决定予以惩罚，惩罚内容就是让他经历13次不同的死亡。



接下来徐伊在先后成为遭遇空难的富豪、被黑道枪决的内鬼、卷入校园暴力的高中生、靠外貌红利过活的帅哥，甚至还有刚出狱的性犯罪者和连环杀人犯。 在不同的人生片段中体验从未了解的感受，也对人生有了不同的感悟。

漫画设定是重生后需要一段时间输入新身体的记忆等信息，徐伊在会获得新身体在体能等方面的能力，但无法延续头脑方面的能力。 有一次重生到正在表演水中逃脱的魔术师身上，但来不及输入信息就GG了~XD

连载期间，重生为性犯罪者的桥段让部份读者感到过於狗血、难以理解和代入，作家为此单独画了一篇来解释「死亡」的动机，基本上就是说「死亡」没有特定目的、只是不爽徐伊在轻视自己，所以随机让他多体验几次，来好好感受死亡的重量。 至於漫画的结尾就先卖个关子，期待剧版会有什么样的改编和创新呢？



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