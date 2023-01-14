[分集劇情]《愛情的理解》選擇了被愛，眼神卻總是望向她（他）〜柳演錫、文佳煐各有伴侶卻騙不了內心（EP7－8）

[有雷]《愛情的理解》是一部描述內心情轉折相當細膩的作品，比較適合在夜深人靜的時候收看，更能體會主要演員們的情緒。柳演錫與文佳煐各自展開戀情後，目光卻還是停留在之前愛的那個他身上，選擇了被愛的他們，會幸福嗎？

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《愛情的理解》KCU銀行的兩對辦公室情侶都正式開始交往，不過駐警鐘賢（鄭家藍飾）卻無預警失聯並對秀榮（文佳煐飾）提出分手，令秀榮相當不解。追問之下才知道鐘賢家鄉父親病倒，而醫藥費與生活費幾乎壓得他喘不過氣來，警察考試也泡湯，這樣的他，還有權利追求愛情嗎？雖然秀榮從旁鼓勵他，但鐘賢始終抬不起頭來，打算辭職搬家並離開秀榮。



秀榮決心捍衛自己的愛情，大費周章來到鐘賢家鄉，向他曉以大義後表達不希望因現實經濟狀態影響兩人的感情，也向鐘賢提出同居可省住宿費用的提議。鐘賢也終於在最後一刻改變想法奔向秀榮，兩人展開了同居生活，鐘賢也回到銀行上班，繼續追求成為警察的夢想。但看見銀行長官對鐘賢頤指氣使的樣子，秀榮依舊感到不是滋味。



富家女朴美京（琴世祿飾）則是大膽表白學長常秀（柳演錫飾），也接受學長並未全心愛上她的狀態。美京愛得高調，甚至向全公司公開兩人關係，在物質上更是不吝給予，常秀原本就是溫和的好好先生，對於美京的行為也總是笑笑包容，但他的眼神卻總是投向最愛的安秀榮，看到她戀情受阻也為她擔心。美京出身富裕，說話也直白，還安排四人約會晚餐，雖然她沒有惡意卻明顯地讓鐘賢與秀榮感覺到身分差異。



秀榮與鐘賢沉溺於不用花錢也能感受到的小確幸，而美京與常秀則面臨是否要走向婚姻的抉擇。秀榮從同事口中得知之前分行長受到懲處的真正原因，是常秀收集了證據前往舉報的，心中有點感動也向常秀道謝，兩人似乎又開始有了交集，也捫心自問，眼神總是不由自主停留在對方身上。選擇了被愛但內心似乎無法忠於眼前的伴侶……在同事的婚宴上，秀榮與常秀看似即將撇開現任的另一半而做出不同選擇！「現在的你幸福嗎？」誰能真正理解愛情？



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