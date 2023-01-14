太陽公開與Jimin合作的契機！還分享幕後故事：我建好群組後相約吃飯，結果來的是別的Jimin XD

13日，太陽通過官方YouTube頻道舉行新曲《VIBE》發行紀念倒計時直播。

這也是他自2017年發行第三張正規專輯後，時隔6年再次以solo歌手的身份與大家見面。太陽說：「可能是因爲好久沒回歸，太緊張了，昨天一覺都沒睡好。我曾考慮過有一天能帶著新歌回歸，而且能和這麼帥氣的Jimin一起，所以感覺很好。」



與Jimin的合作是Teddy提議爲契機促成的，太陽說：「我退伍後一直在 The Black Lable 製作個人單曲，就像Teddy哥說的『如果我和Jimin以帥氣的歌曲出現在世上，人們應該會很喜歡』，我都沒有想過這個問題，到那時爲止，我沒有進行（外部）合作，所以很難說出口。」

他接著說：「但是去年被邀請參加各種活動後，有了與BTS成員見面的機會，也和Jimin也見面了，聊著各種各樣的話題，正好聊到一起製作音樂怎麼樣，就一起在錄音室裡製作了這首歌。」



此外，太陽還在Spotify的採訪幕後故事，他說跟Jimin說有一首歌，不知道他願不願意參與，Jimin表示很樂意。太陽：「所以我建了一個群組，建好群組後相約一起吃飯，結果守約來的不是Jimin而是別的지민，才知道是同名不同人。在那之後重新和Jimin約好一起吃飯，開始了正式的合作。」這小插曲太好笑了，不過지민在韓國真的算是常見的名字啦～

지민이랑 작업하려고 단톡방 만들어서 약속 잡고 식당갔는데 ‘방탄 지민’ 말고 ‘다른 지민’이가 나왔대 개웃겨 ㅁㅊ ヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲ pic.twitter.com/CGRWMx1O60 — 하튜 vibe (@jmnxlv) January 13, 2023

最後就在一起聽一次《VIBE》吧～

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