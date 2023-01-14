太陽公開與Jimin合作的契機！還分享幕後故事：我建好群組後相約吃飯，結果來的是別的Jimin XD

太陽公開與Jimin合作的契機！還分享幕後故事：我建好群組後相約吃飯，結果來的是別的Jimin XD

明星   2023年1月14日   星期六14:19   Yuan  

（封面圖源：The Black Lable）

13日，太陽通過官方YouTube頻道舉行新曲《VIBE》發行紀念倒計時直播。

這也是他自2017年發行第三張正規專輯後，時隔6年再次以solo歌手的身份與大家見面。太陽說：「可能是因爲好久沒回歸，太緊張了，昨天一覺都沒睡好。我曾考慮過有一天能帶著新歌回歸，而且能和這麼帥氣的Jimin一起，所以感覺很好。」
（圖源：YouTube@The Black Lable截圖）

與Jimin的合作是Teddy提議爲契機促成的，太陽說：「我退伍後一直在 The Black Lable 製作個人單曲，就像Teddy哥說的『如果我和Jimin以帥氣的歌曲出現在世上，人們應該會很喜歡』，我都沒有想過這個問題，到那時爲止，我沒有進行（外部）合作，所以很難說出口。」

他接著說：「但是去年被邀請參加各種活動後，有了與BTS成員見面的機會，也和Jimin也見面了，聊著各種各樣的話題，正好聊到一起製作音樂怎麼樣，就一起在錄音室裡製作了這首歌。」
（圖源：The Black Lable）

此外，太陽還在Spotify的採訪幕後故事，他說跟Jimin說有一首歌，不知道他願不願意參與，Jimin表示很樂意。太陽：「所以我建了一個群組，建好群組後相約一起吃飯，結果守約來的不是Jimin而是別的지민，才知道是同名不同人。在那之後重新和Jimin約好一起吃飯，開始了正式的合作。」這小插曲太好笑了，不過지민在韓國真的算是常見的名字啦～

最後就在一起聽一次《VIBE》吧～

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