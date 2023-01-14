太阳公开与Jimin合作的契机！还分享幕后故事：我建好群组后相约吃饭，结果来的是别的Jimin XD

太阳公开与Jimin合作的契机！还分享幕后故事：我建好群组后相约吃饭，结果来的是别的Jimin XD

明星   2023年1月14日   星期六14:19   Yuan  

（封面图源：The Black Lable）

13日，太阳通过官方YouTube频道举行新曲《VIBE》发行纪念倒计时直播。

这也是他自2017年发行第三张正规专辑后，时隔6年再次以solo歌手的身份与大家见面。太阳说：「可能是因爲好久没回归，太紧张了，昨天一觉都没睡好。我曾考虑过有一天能带著新歌回归，而且能和这么帅气的Jimin一起，所以感觉很好。」
（图源：YouTube@The Black Lable截图）

与Jimin的合作是Teddy提议爲契机促成的，太阳说：「我退伍后一直在 The Black Lable 制作个人单曲，就像Teddy哥说的『如果我和Jimin以帅气的歌曲出现在世上，人们应该会很喜欢』，我都没有想过这个问题，到那时爲止，我没有进行（外部）合作，所以很难说出口。」

他接著说：「但是去年被邀请参加各种活动后，有了与BTS成员见面的机会，也和Jimin也见面了，聊著各种各样的话题，正好聊到一起制作音乐怎么样，就一起在录音室里制作了这首歌。」
（图源：The Black Lable）

此外，太阳还在Spotify的采访幕后故事，他说跟Jimin说有一首歌，不知道他愿不愿意参与，Jimin表示很乐意。太阳：「所以我建了一个群组，建好群组后相约一起吃饭，结果守约来的不是Jimin而是别的지민，才知道是同名不同人。在那之后重新和Jimin约好一起吃饭，开始了正式的合作。」这小插曲太好笑了，不过지민在韩国真的算是常见的名字啦～

最后就在一起听一次《VIBE》吧～

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