太阳公开与Jimin合作的契机！还分享幕后故事：我建好群组后相约吃饭，结果来的是别的Jimin XD

13日，太阳通过官方YouTube频道举行新曲《VIBE》发行纪念倒计时直播。

这也是他自2017年发行第三张正规专辑后，时隔6年再次以solo歌手的身份与大家见面。太阳说：「可能是因爲好久没回归，太紧张了，昨天一觉都没睡好。我曾考虑过有一天能带著新歌回归，而且能和这么帅气的Jimin一起，所以感觉很好。」



与Jimin的合作是Teddy提议爲契机促成的，太阳说：「我退伍后一直在 The Black Lable 制作个人单曲，就像Teddy哥说的『如果我和Jimin以帅气的歌曲出现在世上，人们应该会很喜欢』，我都没有想过这个问题，到那时爲止，我没有进行（外部）合作，所以很难说出口。」

他接著说：「但是去年被邀请参加各种活动后，有了与BTS成员见面的机会，也和Jimin也见面了，聊著各种各样的话题，正好聊到一起制作音乐怎么样，就一起在录音室里制作了这首歌。」



此外，太阳还在Spotify的采访幕后故事，他说跟Jimin说有一首歌，不知道他愿不愿意参与，Jimin表示很乐意。太阳：「所以我建了一个群组，建好群组后相约一起吃饭，结果守约来的不是Jimin而是别的지민，才知道是同名不同人。在那之后重新和Jimin约好一起吃饭，开始了正式的合作。」这小插曲太好笑了，不过지민在韩国真的算是常见的名字啦～

지민이랑 작업하려고 단톡방 만들어서 약속 잡고 식당갔는데 ‘방탄 지민’ 말고 ‘다른 지민’이가 나왔대 개웃겨 ㅁㅊ ヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲ pic.twitter.com/CGRWMx1O60 — 하튜 vibe (@jmnxlv) January 13, 2023

最后就在一起听一次《VIBE》吧～

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