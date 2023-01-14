粉絲們幫MAMAMOO華莎做應援！卻屢遭RBW娛樂欺騙：沒通知行程變更、也沒能遵守約定

自稱是MAMAMOO粉絲的A某最近通過推特表示，爲了祝賀MAMAMOO成員華莎的單獨綜藝《華莎秀》首播，他們在首播日準備食物應援。

最近，粉絲們想再做一次應援，聯合向RBW娛樂進行詢問，確定日期後開始進行各種準備，後來...到了當天送到公司提前告知的錄製場所，卻發現那邊沒有人。A某說：「聯繫我們的號碼是《華莎秀》製作組，他們根本也不知道還有應援這件事。雖然通過製作組得到當天取消拍攝的回覆，但是RBW娛樂卻跟我們說因爲拍攝延遲，所以換到別個攝影棚，讓我們把東西送到那裡，但是到那發現也沒有進行拍攝。」

ㅎㅅ쇼 촬영 없는 날 100인분 도시락 서포트 진행한 썰푼다. — 포크 (@hwasa_HJ) January 10, 2023

之後，粉絲們一直跟RBW娛樂交涉，最後他們收到道歉mail：「爲了《華莎秀》，長時間精心準備的應援因本公司的失誤未能傳達，對此真心感到抱歉。」同時，RBW娛樂表示：「如果可以的話，公司再次準備相同價位、相同數量的便當和蛋糕並傳達給華莎和《華莎秀》的製作組。」但是這樣的約定也沒有遵守，在粉絲公開的影片中，華莎被粉絲詢問是否收到便當和蛋糕時，她驚慌地說：「沒有。」

아무것도 모른다는 혜진언니,, 설마설마 했는데 서포트 들어갔다는 말 조차도 안하고 진짜 등신 취급 감사합니다 전달했다고 추후 확인해도 된다고 그렇게 확신하더니 확인한 결과가 이거네 ㅋㅋ#화사 #hwasa pic.twitter.com/GotxJTwmbb — 순둡 (@siiii_417) January 12, 2023

這也遭網友批：「公司太不負責任了」、「公司為什麼樣這樣啊？為什麼要騙人」、「乾脆禁止粉絲做應援不就好了」、「RBW打著MAMAMOO的招牌四處收購投資，也不對他們好一點」、「我都心疼了，嗚嗚嗚嗚嗚」、「第一次見到應援100人份，卻不傳達日程變更的情況」、「把粉絲們當成冤大頭，時間和金錢都浪費掉了，真的很無語」、「到底為什麼要說那種謊話」等等。



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