泰國小哥同時撞臉朴敘俊&朴寶劍&南柱赫！韓國網友：真的很像韓國人

一位泰國演員因為撞臉多名韓國知名男星而在韓網爆紅。

這位名叫「Up」的男生1994年出生，是泰國人氣模特兼演員。 2015年演出電影正式出道，他皮膚白皙，五官精緻，面部線條棱角分明、180cm的身材很挺拔。 還因為長得很有韓國人的氣質，在韓國網路上圈了一大批迷妹。



在韓國網友們看來Up的眼睛長得像朴寶劍，高挺的鼻樑神似南柱赫，凌厲的下巴線條又很有朴敘俊的味道，集齊了韓流三大男神的優點。有心的網友還發現Up曾經活躍在韓國的螢幕上，2016年7月11日-9月27日出演過tvN的《Babel250》，當初從他第一次登場開始就被誤認為是韓國人。



Up不僅擁有帥氣的外貌，在泰國娛樂圈還是非常有名的「別人家的孩子」，畢業於泰國著名高等學府-朱拉隆功大學（Chulalongkorn University），之後又赴英國倫敦大學亞非學院攻讀國際關係和外交的碩士學位，是一名大學霸。



南柱赫、秀智、金宣虎主演的《Star-Up》 被泰國翻拍，Up在劇中扮演男主角，飾演原版劇裡南柱赫的角色。



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