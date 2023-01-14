防入戲過深！《黑暗榮耀》公開片場花絮，辛睿恩關心鄭知蘇被打痛、朴成勳照顧林智妍超刻意

Netflix話題新劇《黑暗榮耀》講述校園暴力受害者精心佈局的復仇故事，劇裡幾名加害者不論小時候還是現在都面目可憎、讓人很想暴揍，但實際上片場的氣氛十分和樂融融，讓不少網友大呼療愈XD

Netflixkr昨日在IG和Twitter公開一分鐘片場花絮。 劇裡的少年朴涎鎮散發出對一切惡行理所當然、快樂到欠揍的氣息，對少年文同珢百般虐待讓觀眾恨得牙癢癢，但兩位小演員在片場的互動可謂一百八十度大轉彎！



劇中辛叡恩有很多毆打鄭知蘇的鏡頭，但一到拍攝間隙辛叡恩就立即過來照顧鄭知蘇，用手輕撫臉頰、用小電扇幫她降溫，不停抱歉地說「對不起」。 鄭知蘇也笑著安慰她：「一點都不會痛！真的沒關係」



戲裡鄭知蘇被打得慘兮兮跌倒在地，戲外導演喊cut後「校暴五人組」小演員立即過去一起扶她起來：



劇中孫慏梧小時候每天欺負同珢，長大後重逢也對她很無禮，氣焰十分囂張。 飾演孫慏梧的金建宇在片場卻是另一個模樣，原本坐著發呆，聽說宋慧喬來了立即起身九十度鞠躬：「前輩好！」宋慧喬也酷酷揮手：「好~」



最搞笑的是飾演全宰寯的朴成勳，每當看到拍攝花絮的鏡頭就開始刻意表現XD比如涎鎮婚禮合照那場戲，朴成勳一下對金建宇說「好想你」、一下低頭問林智妍「累不累？」 ，還感慨：「今天也因為大家而幸福。」 然後假裝剛剛才看到鏡頭、十分驚訝，其實都是故意的啦XD



還有掐朴涎鎮脖子那場戲，拍完之後一臉認真地對著鏡頭說：「無可避免要掐脖子的狀況，真的很心痛。」 馬上被林智妍吐槽：「幹嘛這麼為難拍花絮的人啦！」



晚上在露台拍戲時，朴成勳又突然脫下外套給林智妍蓋上。林智妍猶疑一秒馬上猜到是因為有拍花絮的鏡頭，現場笑成一片XD



不得不說這短短的一分鐘花絮真的對於脫離劇情很有幫助，網友：「追劇追到想開罵，幸虧看到這個，心情安定了許多」、「只有幕後花絮能療愈我T^T」、「我過分入戲了，看到大家笑都不適應」、「朴成勳居然這麼有趣」、「想看鄭星一和宋慧喬下圍棋的花絮」、「還有同珢和如炡的」、「3月為何還有那麼久」、「 被迫等待也是復仇的一部份嗎」、「超愛大家的演技，這部劇值得所有榮譽」。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞