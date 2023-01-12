泫雅分手後首亮相！這得對身材多自信，才敢這樣穿XD

泫雅分手後首亮相！這得對身材多自信，才敢這樣穿XD

明星   2023年1月12日   星期四09:32   Tracy  

（封面圖源：TV Daily）

一直都很敢穿的泫雅再次以性感造型出街，好身材驚豔了所有人。

泫雅在K-POP界素有「性感小野馬」之稱，喜歡時尚的同時也很敢穿，各種撞色Look玩到飛起，經常被粉絲們調侃「全韓國的彩色服裝都穿在了泫雅的身上」。 日前與Dwan分手後的泫雅首次公開亮相出席活動，這次她沒有靠色彩取勝，真空上陣穿了一條黑色露背緊身裙，曼妙身姿迷倒眾人。
（圖源：TV Daily）

泫雅受邀出席了Christian Louboutin的活動，當天她以一頭金色短髮和性感露背裙登場，在鏡頭前誇張擺姿勢，因為是真空上陣，在她轉換POSE或走動時，會時不時露出胸部線條，將她那完美的身材展現得淋漓盡致。 泫雅的這身造型也一下子衝上了韓網熱搜，不少網友評論她絲毫沒有失戀女的憂傷，反而比之前還要光采奪目。

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