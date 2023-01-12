泫雅分手后首亮相！这得对身材多自信，才敢这样穿XD

一直都很敢穿的泫雅再次以性感造型出街，好身材惊艳了所有人。
泫雅在K-POP界素有「性感小野马」之称，喜欢时尚的同时也很敢穿，各种撞色Look玩到飞起，经常被粉丝们调侃「全韩国的彩色服装都穿在了泫雅的身上」。 日前与Dwan分手后的泫雅首次公开亮相出席活动，这次她没有靠色彩取胜，真空上阵穿了一条黑色露背紧身裙，曼妙身姿迷倒众人。
泫雅受邀出席了Christian Louboutin的活动，当天她以一头金色短发和性感露背裙登场，在镜头前夸张摆姿势，因为是真空上阵，在她转换POSE或走动时，会时不时露出胸部线条，将她那完美的身材展现得淋漓尽致。 泫雅的这身造型也一下子冲上了韩网热搜，不少网友评论她丝毫没有失恋女的忧伤，反而比之前还要光采夺目。
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