同时出现在《黑暗荣耀》与《财阀家的小儿子》中的演员是他〜演员姜吉宇的特别存在感

2022年底受到许多观众们高度讨论的两部电视剧作品JTBC《财阀家的小儿子》以及Netflix的《黑暗荣耀》，除了主角宋仲基与宋慧乔过往的感情及婚变至今，两人各自的发展始终备受瞩目，而有一位演员同时参与了这两部作品的演出，大家发现了吗？

《黑暗荣耀》描述在学生时期遭受校园暴力而留下满身伤痕的文同珢（宋慧乔饰），赌上自己的一生而展开缜密的复仇计画。自12月30日公开后话题持续攀升，善恶的最终结局也相当令观众们期待。而在文同珢对恶霸五人帮复仇之前，还有一位当时冷眼看待她被霸凌，甚至还爆打她的师长，也是她的复仇目标。



在《黑暗荣耀》中饰演文同珢憎恨的班主任儿子，也是文同珢的学长，由演员姜吉宇饰演，一心想成为公务员，在发现父亲过往曾是校园霸凌旁观者后，担心传言将不利於自己的未来发展，而刻意引起父亲气喘发作身亡，姜吉宇冷眼看著挣扎中的父亲，演技令人不寒而栗。当然文同珢刻意接近学长，让他走进自己所设的局，手上不沾血却达到了复仇的目的。



而在《财阀家的小儿子》其实姜吉宇也饰演了很特别的角色，也就是二儿子赵汉哲身边的军师白常务。对於投资没有太多独特想法的赵汉哲，时常需要听取分析师兼算命师的白常务的意见，不过最后白常务也被发现大量挪用公款而退场。演员姜吉宇大多演出独立电影作品，最近才开始挑战小萤幕演出，不过接连演出《黑暗荣耀》与《财阀家的小儿子》两部高人气作品，也令大家对他印象深刻。



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