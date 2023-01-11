《Running Man》遇靈異事件！朱宇宰不信邪被告誡「鬼會生你的氣」，現場設備馬上出問題

《Running Man》最新兩集致敬了經典韓綜《家族的誕生》製作「Running Man家族的誕生」特輯，成員們加上朱宇宰來場兩天一夜家族生活，而那一夜……發生了無法解釋的狀況。

成員們晚上在房間吃點心閒聊，頭上電燈突然閃爍了一下，眾人便開啟了靈異話題。理工出身的朱宇宰不太相信，金鍾國便談起自己曾在凌晨2、3點在健身房運動，結果外頭的手部消毒機突然發出了聲響啟動！根本沒有人卻啟動？



朱宇宰還是沒在怕，劉在錫、池錫辰與Haha不曉得是開玩笑還是告誡，輪流對他說「你要被教訓一次」、「鬼會生你的氣」、「這樣的話有可能被鬼附身，他們都聽到了」，金鍾國則乾脆要他玩玩看筆仙，朱宇宰還是不信邪，說時遲，那時快……電燈直接熄了！



大部分成員都直覺不是製作組惡作劇就是單純接觸不良，但剛好在講靈異事件的時候發生，而且才剛嚇唬完朱宇宰！馨仁PD進來解釋不是他們做的、要他們別再說了，因為還有另一件事發生──音檔莫名其妙出現奇怪「滋滋滋」聲響！就在金鍾國要朱宇宰玩玩看筆仙的時候！



YouTube網友說：「下次做恐怖特輯請朱宇宰當嘉賓就好了！」「看播出的時候真的很害怕，金鍾國的健身房故事也是，如果是我會哭著跑出去吧ㅠㅠㅠㅠ」「連製作組也害怕，這就可怕了……」Naver TV網友則討論馨仁PD出現的瞬間「根本是藝術」、「進來嚇成員就是要他們不要再講了吧ㅋㅋㅋ」，或說《Running Man》是不是要「遇鬼則發」了。



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