《寧靜海》售後！孔劉對李茂生的「人物註解」是這樣，網笑：「又開啟追劇模式嗎？」

看來孔劉這次也有追看《黑暗榮耀》！（笑）

2021年播出的Netflix原創電視劇《寧靜海》，描述在2075年的未來，地球上的資源枯竭荒廢，一群精英部隊接到特殊任務，前往被廢棄的月球太空站尋找神祕樣本。由孔劉、裴斗娜、李準等主演。

而下月（2月），由裴斗娜主演的電影《下一個素熙》即將上映，孔劉也於個人Instagram為她應援。

裴斗娜通過個人Instagram限時動態分享與孔劉、李茂生、鄭雨盛的合照，是《寧靜海》的售後！（註：鄭雨盛為《寧靜海》的製作人，還曾隨劇組一起出演《出差十五夜》為作品宣傳）

孔劉也上傳另外一張合照。值得注意的是，他在李茂生旁邊打上「精神病」的文字。從這邊可以大膽地推測，孔劉應該又開啟「追劇模式」了！

原因無他，因為李茂生在最新的Netflix原創電視劇《‎黑暗榮耀‎》裡特別出演的「姜永天」，就是個「精神病」、「反社會人格」！雖然他在劇情後半才登場，但「瘋狂演技」紛紛引發話題，不少觀眾被他嚇到起雞皮疙瘩。

此前，孔劉也曾在個人Instagram分享追看《二十五，二十一》、《我的出走日記》的「證據」，「韓劇發燒友」認證啊～

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