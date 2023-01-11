《Running Man》全昭旻IG分享與梁世燦合照，網友留言：「差點以為是自爆戀情XD」、「氣氛太好了吧！」

畫面真的太有愛了，在一起～在一起～在一起～

SBS 熱門綜藝節目《Running Man》中，一起加入固定班底的全昭旻與梁世燦，從一開始不被看好的愛情線，到現在成為節目中不可缺的有趣梗，每每出現戀人或夫妻的情境劇，都能夠成為看點，逗笑大家，兩人也是默契十足。



就在昨天，全昭旻上傳了和梁世燦在江邊看夕陽的合照，配文寫上：「我的朋友，我的同期，《Running Man》每週日18點20分。」沒看文字真的會誤會啦！XD



兩人氣氛真的太好，還吊出了許多演藝圈好友留言，《第六感》《還魂》的吳娜拉：「喔？怎麼回事？這氣氛也太好了吧？呵呵呵呵」還有在《頂級巨星柳白》合作的金知碩：「這…這…這…。」看來是嫉妒又羨慕兩人啊～。



網友留言：「再這樣下去，兩個人宣佈結婚我也不感到意外了」、「差點以為全昭旻是自爆戀情XD」、「兩個人的氣氛也太好了吧！」「真的很可以，交往吧～」、「昭旻啊！不要再玩弄世燦的心了」、「D社要不要考慮跟蹤這一對？」、「應該是我的男朋友，我的愛人吧」、「其實越看越登對，不如就真的在一起吧」

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞