《宁静海》售后！孔刘对李茂生的「人物注解」是这样，网笑：「又开启追剧模式吗？」

看来孔刘这次也有追看《黑暗荣耀》！（笑）

2021年播出的Netflix原创电视剧《宁静海》，描述在2075年的未来，地球上的资源枯竭荒废，一群精英部队接到特殊任务，前往被废弃的月球太空站寻找神秘样本。由孔刘、裴斗娜、李准等主演。

而下月（2月），由裴斗娜主演的电影《下一个素熙》即将上映，孔刘也於个人Instagram为她应援。

裴斗娜通过个人Instagram限时动态分享与孔刘、李茂生、郑雨盛的合照，是《宁静海》的售后！（注：郑雨盛为《宁静海》的制作人，还曾随剧组一起出演《出差十五夜》为作品宣传）

孔刘也上传另外一张合照。值得注意的是，他在李茂生旁边打上「精神病」的文字。从这边可以大胆地推测，孔刘应该又开启「追剧模式」了！

原因无他，因为李茂生在最新的Netflix原创电视剧《‎黑暗荣耀‎》里特别出演的「姜永天」，就是个「精神病」、「反社会人格」！虽然他在剧情后半才登场，但「疯狂演技」纷纷引发话题，不少观众被他吓到起鸡皮疙瘩。

此前，孔刘也曾在个人Instagram分享追看《二十五，二十一》、《我的出走日记》的「证据」，「韩剧发烧友」认证啊～

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