特別演出卻讓人毛骨悚然〜《黑暗榮耀》監獄內的瘋子李茂生：憋笑＋眼神飄忽演技嚇翻觀眾

近日討論度超高的韓劇《黑暗榮耀》，可說是金恩淑作家為了各個演員們量身打造的電視劇，選定了角色再撰寫故事細節，不知道其中這位特別演出的李茂生有沒有讓大家留意到呢？

12月30日於Netflix全球同步公開的原創韓劇《黑暗榮耀》，描述在高中時期飽受校園暴力的文同珢（宋慧喬飾）用自己的一生策畫了縝密的復仇計畫，向以往欺負她的人一一進行復仇，第一季的劇情8集已全數上線，第二季也將於3月公開。



劇中的支線，也就是文同珢的大學前輩朱如炡（李到晛飾），喜歡同珢並且指導她成為圍棋高手，但從劇情大家也可得知朱如炡雖為醫師但正在接受心理諮詢，對於殺害父親的兇手似乎仍無法忘懷，甚至模擬無數次殺害他的場面。這位兇手也就是正在牢獄中的姜永天，由演員李茂生飾演。



劇中李茂生飾演的角色姜永天是一位瘋狂殺人魔，到了劇情的後半才登場，雖然在獄中卻不斷寄信給朱如炡，假意的反省只為求得減刑，但此舉卻是不斷對朱如炡提醒自己的存在，讓他的心病無法有好轉的一日。而當朱如炡的母親收到信件時心疼到幾乎崩潰，還到獄中會面，此時的李茂生更是虛情假意的道歉，甚至還別過頭去忍住笑意，眼神飄忽轉來轉去，臉上表情完全沒有後悔的樣子，觀眾們看到這樣的瘋狂演技，紛紛表示被他嚇到起雞皮疙瘩。



朱如炡的母親質問他為何不斷寫信，他的回答是「因為無聊」，因無聊而玩弄別人的情感而令當事人陷入憂鬱，這舉動更激起觀眾們的憤怒。李茂生在短短登場的這幾幕，表情變化多端，捉弄了人彷彿相當得意的樣子，卻得忍住笑還裝出自己在反省中，母親的崩潰吶喊，讓觀眾們不難想像到他們母子活在什麼樣的地獄折磨中。而李茂生的演技也讓觀眾們感到驚訝。



李茂生之前在《夫妻的世界》《寧靜海》《三十九》等作品幾乎都是演著紳士型的男角，本次的突破令人相當經驗，不知他是否在第二季也會持續登場？



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