從人氣愛豆張員瑛到財閥白富美，G-Dragon的荒唐緋聞！新世界否認：會長外孫女只是他的粉絲而已

新世界集團否認了會長外孫女和BIGBANG G-Dragon的戀愛傳聞。

這幾日GD和新世界集團會長外孫女一起看演唱會，疑似戀情曝光的消息在中、韓網路上掀起軒然大波，新世界集團率先出面回應，否認了兩人的戀愛傳聞，稱：「李明熙會長的外孫女和一行多人一起看了演唱會，她是GD的粉絲，這才上傳了照片而已。」 而GD和經紀公司YG娛樂並未對此事有任何官方應答。

GD對於戀愛傳聞一直以沉默的方式回應，即使拍到約會照也從不給外界任何反饋，既不承認也不否認。 2014年10月GD和水原希子被拍到深夜在梨泰院約會，隨即曝出緋聞。當時他就一言不發，引爆外界好奇心。 同年11月的某次官方採訪中被提問此事時，GD僅以一句「沒什麼可說的」避開了問題。 2016年9月，GD與日本模特小鬆菜奈傳出交往消息，YG娛樂表示：「藝人私生活，無法確認。」



2021年2月，GD又傳出和同門師妹BLACKPINK JENNIE熱戀，YG只稱：「這是藝人的私生活，很難確認，還請大家諒解」。 次年再曝兩人分手，經紀公司也維持了一如既往的沉默態度。



2022年，GD還和年僅18歲的IVE人氣成員張員瑛曝出緋聞，韓網稱兩人在10月參加巴黎時裝周時造型類似，穿的是情侶裝。最後還是品牌方MIU MIU率先回應，否認了此事，當時GD也未有任何回應。



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作為K-POP界的頂流，GD的一舉一動都備受關注，而他也是BIGBANG成員中緋聞最多的一人，且幾乎都以沉默態度應對所有緋聞。 2016年GD出演《Radio Star》時曾解釋過為什麼不回應戀愛傳聞，表示：「我很注重戀愛時的情感，雖然承不承認戀愛或分手是我個人的事情，但因為我是公眾人物，在我看來這些事情會給女方帶去傷害。 如果和我交往的人中，有人想要公開的話，我也會公開，大眾雖然有想要了解各種事情的權利，但我卻沒有義務一定要告訴大家。 」



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