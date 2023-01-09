《酒都女2》韓善伙&鄭恩地又吵架了！口不擇言演技再次被讚賞！尾聲反轉難過卻寫實（EP.9-10）

還記得《酒鬼都市女人們》第一季第5集，姜芝久（鄭恩地 飾）因為看不下去韓智妍（韓善伙 飾）遭性騷擾卻只想息事寧人，兩個人在大馬路上破口大罵互飆髒話嗎？第二季又重演了類似的狀況，甚至吵得更嚴重了！

（以下涉及劇情）



親切的摺紙先生（尹施允 飾）邀約姜芝久喝酒，姜芝久決定難得打扮一番，結果向韓智妍借衣服卻沒得到回應，韓智妍甚至已讀了她一整天訊息。姜芝久為了韓智妍整天心不在焉，還讓摺紙先生對她失望道：「難道不是過了朋友比戀愛重要的年紀嗎？又不是國中生。」



姜芝久擔心韓智妍出事，差點報了警卻見到對方毫不在乎。姜芝久情緒真正爆發的時刻，是在韓智妍疑似想勾引摺紙先生的時候，姜芝久嫉妒摺紙先生先對韓智妍說了本名（韓宇宙），又想起韓智妍過去老是碰自己的男生朋友。兩個人時隔2年多再次於大街上大吵大鬧，口不擇言互相傷害，甚至動了手腳！



沒有人懂韓智妍在想什麼，姜芝久藉此機會什麼都不管了、把握住韓宇宙，另一邊韓智妍則對院長（柳仁英 飾）說出真心怕：她怕智妍被搶走。



韓善伙與鄭恩地再度演出吵架情節，也再一次受到好評讚賞，網友留言「兩個人互相傷害、說不該說的話，一來一往的演技太棒了」、「演技為什麼這麼好，好嚇人」、「吵架的場面太寫實了，真的最大限度的壞話傷害對方，後來後悔了……但姐姐們罵人的時候很順口」。



網友幾乎不是稱讚兩人演技就是心疼姜芝久，或是希望韓智妍能藉此成長，不過在韓智妍說出心裡話後，有人分析韓智妍才是那個真正自卑的角色、像是不願媽媽交新男友的安昭熙一樣，也有人站在韓智妍的角色為她說話：「看著這場面哭了，對於無限開朗的智妍來說，芝久和昭熙就是全部，芝久不見了，不安和悲傷就很明顯。」



雖然這兩集的主題顯得比較沉重，彷彿失去了《酒鬼都市女人們》最初的搞笑與歡樂，但獲得不少網友評價劇本寫得很好、很寫實，表示原本的友情太不真實，寫到這裡反而有了人味，而且韓智妍一角太樂天又有智慧，現在有了不成熟的缺點讓人物塑造更好了。

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