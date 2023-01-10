《黑暗榮耀》林智妍劇中職業脫離現實！真氣象主播：她演技超讚，可是現實生活中的我們不這樣工作

穿上華麗的服裝，畫著精緻的妝容，這就是《黑暗榮耀》裡朴涎鎮（林智妍 飾）給大家留下的氣象主播的形象。

《黑暗榮耀》上線之後，收視率節節攀升，成為近期爆款韓劇，宋慧喬完美演繹復仇女形象，脆弱又堅韌，一心只為復仇而活。 女二號林智妍則將韓劇史上歷來都有的惡毒女二再次展現給了觀眾，別看她含著金湯匙出身，過著光鮮亮麗的生活，實則是個內心狠辣，不顧他人死活的毒婦。 劇中朴涎鎮是一名人氣氣象主播，每一次出現在鏡頭里都是社會精英模樣，頭髮梳得一絲不苟，穿著剪裁得體的高價套裝，畫著精緻的絕美妝容，一顰一笑都是那樣動人，只看電視裡完美的她，就能理解為何她能成為人氣主播了，又美又有實力（雖然稿子都是別人代寫的），精英人設誰不喜歡呢 ？



電視劇播出之後，朴涎鎮的人設引來了現實生活中OBS電視台人氣氣象主播金佳英的關注，她特意發了IG長文，告訴網友們真實的氣象主播生活。 金佳英在IG中以問答形式留言，稱「氣象主播並非是個適當華麗的職業，而是一個需要非常努力的職業」。 接著還稱：「有人代寫稿子？ 其實從委託CG到取材、寫稿子全都是氣象主播一個人的工作，有時候音樂、服裝、道具也是我們自己完成。」 最後金佳英還大讚林智妍演技好，一度令她覺得林智妍就是现役氣象主播。 這條PO文被曾是MBC人氣氣象主播的的安慧卿留言稱「認可！」金佳英也回應對方表示：「傳奇級別的前輩，很尊重您，姐姐！」



因為劇情太讚，金佳英在最後又忍不住催更，問「第二部3月什麼時候出？」 說出了無數網友和劇迷的心聲。

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