金鍾國&梁世炯體驗監獄生活毫無隱私，見對方糗樣頻笑場XD 網友卻感嘆「監獄過太好」

金鍾國、梁世炯與李伊庚近日展開了新節目《非工作人員禁止進入》試播，第一集體驗了首爾南部看守所（拘留所、收押所）牢獄生活。

*前情提要：金鍾國、梁世炯、李伊庚攜手新節目《非工作人員禁止進入》體驗監獄生活，脫光檢查、逃獄都來‎

金鍾國與梁世炯可以說是突然被帶進看守所的，兩人戴上麥克風、坐上監獄巴士就一路前進牢裡。入監第一件事就是身分確認、檢查身上物品，兩人確確實實體驗了整個過程，動什麼手術都要告知，更要脫光檢查肛門是否藏有東西。

梁世炯一看到金鍾國穿上藍色檢查服就失笑，被獄警警告：「梁世炯先生不要笑。」梁世炯摀臉忍著，字幕還打上「痛苦留給剩下的人」，不曉得到底是在哭還是在笑。



輪到梁世炯被檢查，梁世炯各種奇妙發問都讓金鍾國笑出來，例如：「要脫衣服嗎？我的造型師很注重……」、「鍾國哥也是這樣脫的嗎？脫的時候應該很開心吧？」



到目前為止，觀眾也許會覺得監獄太沒有隱私了很可怕，不禁敬佩金鍾國與梁世炯敬業的完成所有檢查，但繼續看下去，不少觀眾都忍不住表示：監獄過太好了！

節目就前段20分鐘的片段，從赤裸檢查到進入牢房的內容，已吸引30多萬人觀看，留言盡是感嘆監獄環境太好、軍隊或受害者的生活可能都比不上，紛紛質疑加害者憑什麼、受害者如果看到會怎麼想。當然，也有網友焦點放在獄警的辛苦，或者提出這只是看守所、真正的監獄肯定又是另個樣子。



▼節目前20分鐘片段



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