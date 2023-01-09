《酒都女2》韩善伙&郑恩地又吵架了！口不择言演技再次被赞赏！尾声反转难过却写实（EP.9-10）

还记得《酒鬼都市女人们》第一季第5集，姜芝久（郑恩地 饰）因为看不下去韩智妍（韩善伙 饰）遭性骚扰却只想息事宁人，两个人在大马路上破口大骂互飙脏话吗？第二季又重演了类似的状况，甚至吵得更严重了！

（以下涉及剧情）



亲切的摺纸先生（尹施允 饰）邀约姜芝久喝酒，姜芝久决定难得打扮一番，结果向韩智妍借衣服却没得到回应，韩智妍甚至已读了她一整天讯息。姜芝久为了韩智妍整天心不在焉，还让摺纸先生对她失望道：「难道不是过了朋友比恋爱重要的年纪吗？又不是国中生。」



姜芝久担心韩智妍出事，差点报了警却见到对方毫不在乎。姜芝久情绪真正爆发的时刻，是在韩智妍疑似想勾引摺纸先生的时候，姜芝久嫉妒摺纸先生先对韩智妍说了本名（韩宇宙），又想起韩智妍过去老是碰自己的男生朋友。两个人时隔2年多再次於大街上大吵大闹，口不择言互相伤害，甚至动了手脚！



没有人懂韩智妍在想什么，姜芝久藉此机会什么都不管了、把握住韩宇宙，另一边韩智妍则对院长（柳仁英 饰）说出真心怕：她怕智妍被抢走。



韩善伙与郑恩地再度演出吵架情节，也再一次受到好评赞赏，网友留言「两个人互相伤害、说不该说的话，一来一往的演技太棒了」、「演技为什么这么好，好吓人」、「吵架的场面太写实了，真的最大限度的坏话伤害对方，后来后悔了……但姐姐们骂人的时候很顺口」。



网友几乎不是称赞两人演技就是心疼姜芝久，或是希望韩智妍能藉此成长，不过在韩智妍说出心里话后，有人分析韩智妍才是那个真正自卑的角色、像是不愿妈妈交新男友的安昭熙一样，也有人站在韩智妍的角色为她说话：「看著这场面哭了，对於无限开朗的智妍来说，芝久和昭熙就是全部，芝久不见了，不安和悲伤就很明显。」



虽然这两集的主题显得比较沉重，彷佛失去了《酒鬼都市女人们》最初的搞笑与欢乐，但获得不少网友评价剧本写得很好、很写实，表示原本的友情太不真实，写到这里反而有了人味，而且韩智妍一角太乐天又有智慧，现在有了不成熟的缺点让人物塑造更好了。

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻