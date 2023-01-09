身邊突然出現殭屍該怎麼辦！Netflix打造新型態綜藝《Zombieverse》李施昤與朴娜勑將參與其中

由於N台原創電視劇《屍戰朝鮮》《殭屍校園》等等成功造成K－殭屍世界級的風潮，進而確定即將製作新型態的綜藝節目《Zombieverse》，這個節目的設定是某天首爾一帶突然成了殭屍的世界，該如何執行任務並生存到最後。

節目《Zombieverse》還將請來《殭屍校園》中擔任美術與化妝的製作團隊，以及《屍戰朝鮮》的殭屍動作編舞家參與其中，將打造更加寫實又逼真的殭屍世界。而Netflix可說是K－殭屍的專家，首度推出殭屍綜藝節目《Zombieverse》也將帶來前所未有的驚人殭屍視覺效果，以及充滿寫實感的任務執行過程，可望讓觀眾們有身歷其境的感受。



《Zombieverse》在全世界疫情逐漸趨緩後的今時今日推出，將在首爾一帶的戶外進行拍攝，確定將參與的藝人們包含了李施昤、盧弘喆、朴娜勑、DinDin、TSUKI、柳熙寬、Jonathan X Patricia兄妹等等，每一集都將賦予他們特別的任務，必須完全執行並生存到最後。從糧食到移動方式，以及藏身處等等，所有生存條件他們都必須自己找出以外，還得從被殭屍咬傷的隊員們之中，決定該拋棄誰或是該帶走誰，他們將如何生存到最後？

當然在放鬆警惕的狀態下，參賽者也可能變身殭屍，即使需要合作完成任務，之間仍然不乏你爭我奪的只為提高生存機率，其中將有著大家意想不到的笑點，令人相當期待。節目PD也表示目前拍攝已告一段落，一開始企劃的好奇心是「如果世界上真的出現殭屍，人們會做出什麼樣的行動？」，而在事前沒得到太多訊息的出演者們，又會有什麼樣的表現？《Zombieverse》將透過Netflix獨家公開。



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