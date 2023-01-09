身边突然出现僵尸该怎么办！Netflix打造新型态综艺《Zombieverse》李施昤与朴娜勑将参与其中

由於N台原创电视剧《尸战朝鲜》《僵尸校园》等等成功造成K－僵尸世界级的风潮，进而确定即将制作新型态的综艺节目《Zombieverse》，这个节目的设定是某天首尔一带突然成了僵尸的世界，该如何执行任务并生存到最后。

节目《Zombieverse》还将请来《僵尸校园》中担任美术与化妆的制作团队，以及《尸战朝鲜》的僵尸动作编舞家参与其中，将打造更加写实又逼真的僵尸世界。而Netflix可说是K－僵尸的专家，首度推出僵尸综艺节目《Zombieverse》也将带来前所未有的惊人僵尸视觉效果，以及充满写实感的任务执行过程，可望让观众们有身历其境的感受。



《Zombieverse》在全世界疫情逐渐趋缓后的今时今日推出，将在首尔一带的户外进行拍摄，确定将参与的艺人们包含了李施昤、卢弘喆、朴娜勑、DinDin、TSUKI、柳熙宽、Jonathan X Patricia兄妹等等，每一集都将赋予他们特别的任务，必须完全执行并生存到最后。从粮食到移动方式，以及藏身处等等，所有生存条件他们都必须自己找出以外，还得从被僵尸咬伤的队员们之中，决定该抛弃谁或是该带走谁，他们将如何生存到最后？

当然在放松警惕的状态下，参赛者也可能变身僵尸，即使需要合作完成任务，之间仍然不乏你争我夺的只为提高生存机率，其中将有著大家意想不到的笑点，令人相当期待。节目PD也表示目前拍摄已告一段落，一开始企划的好奇心是「如果世界上真的出现僵尸，人们会做出什么样的行动？」，而在事前没得到太多讯息的出演者们，又会有什么样的表现？《Zombieverse》将透过Netflix独家公开。



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