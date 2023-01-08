[分集劇情]《Island》車銀優金南佶正面開打！元美瑚中計踏入陷阱，般兩次「妖化」令人擔憂（EP3-4）

原來約翰的戰鬥力也不容小覷啊！這兩集車銀優和金南佶都超帥~

《Island》改編自人氣網漫《靈甲鬼修羅》，講述命中註定與試圖毀滅世界的邪惡力量作戰的人們的旅程。 第3和4集裡，元美瑚幫學生解決問題險些丟掉性命，發現危險其實是衝著自己而來...



*以下內容包含《Island》第3-4集關鍵內容！



被污染的森林之神

元美瑚的學生李繡蓮被男友尹京駿偷拍威脅，痛苦不已。 朋友夫炎芝告訴她森林裡有一棵名為「本株賴」的神樹，自古以來幫無力女子實現心願，繡蓮以自己的身體作為代價，請本株賴懲罰男友。



不料本株賴已被情炎鬼污染，吞噬繡蓮身體後竟轉而攻擊元美瑚，就連釋放妖力的般也無力對抗。 元美瑚承諾會替她教訓尹京駿，但本株賴不肯放手。 眼看大家命在旦夕，元美瑚身體突然發出一道金光，竟然擊退了本株賴。 般用自己的血和金剛杵割破結界，帶大家安全返回。



懲罰

元美瑚打算通過法律懲罰尹京駿，為此不惜和姑姑做了交易，以不再碰她的酒店為代價獲取聊天記錄證據。 然而雖然尹京駿以同樣手法傷害過很多女生，但根據法律只需判刑3年，且當事人毫無悔意，令元美瑚憤氣不已又無可奈何。

般再次去拜託本株賴幫忙，這一次本株賴直接來到尹京駿家，一擊令其斃命。



般的本體？

約翰認出般就是預言書裡的黑衣男子，擔心他再次傷害救世主，佈下機關對他進行測試。 約翰在他額頭畫十字、問他真正的名字，般的雙眼再次變成紅色，以怪力掙脫束縛、扼住約翰的脖子。 元美瑚本想送點心給般，見到這一幕被嚇得托盤掉落在地，而般瞬間跑到元美瑚面前，過往刺死元情的一幕似乎又在重現！



第5集預告裡，約翰確信般變身後的模樣就是情炎鬼，般則認為結束這一切的唯一方法只有自己死掉。 第5和6集將在下週五中午公開，海外觀眾可在Prime Video同步追看！



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