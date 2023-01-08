《黑暗榮耀》李到晛一直覺得是在拍愛情劇！金銀淑作家：「若不是導演阻止，第4集就該以吻戲收尾了〜」

《黑暗榮耀》話題不斷，在日前訪談影片中，金銀淑作家也特別提到這次的宋慧喬與李到晛的組合，應該是她筆下最酷的一對情侶，還表示若不是導演覺得不好，第4集兩人早該上演吻戲了！

在日前《黑暗榮耀》的演員與作家導演訪談影片中，大家一同觀賞著許多名場面，先是提到宋慧喬所飾演的文同珢，總是將自己心中所想化為文字，寫下了一封封的信件給「親愛的涎鎮」，金銀淑作家說這是她長達17年來縝密的復仇心聲，以書信的方式寫下她想對復仇對象說的話，作家還自稱自己是寫書信與遺囑全國第一把交椅！



在第一季出現的場景不多的李到晛，則表示自己向導演確認多次「我們是在拍《黑暗榮耀》沒錯吧？」，因為他所拍攝的戲碼都有著粉紅泡泡，譬如與宋慧喬一起在急診室、一起下棋等等，對話台詞也都很浪漫，但其他場景卻是婚外情或是家暴等等，讓他感覺只有自己在拍愛情片。不過導演也向李到晛說明，這段愛情必須讓觀眾們看起來有些可憐。



而作家則說他為李到晛與宋慧喬寫下的第一場戲就是在公園，文同珢說「我需要的不是王子，而是一個劊子手」的這場戲。金銀淑作家甚至說如果導演沒有阻止的話，第4集李到晛與宋慧喬應該要以吻戲收尾的！不過也因為如此，這次作家寫下了她筆下最帥氣最酷的一對CP。



而李到晛也提到了宋慧喬在他面前展示全身傷痕的那場戲，為了捕捉細微情感，他拍攝了很多次，最後結果也令人滿意。宋慧喬則是為了那場戲積極減重，只為了讓文同珢看起來更悲慘瘦弱，呈現的效果非常成功。李到晛還有想像戲碼，自己用各種刀具來刺殺殺害父親的兇手，他表示演這齣戲時他必須自己不停對著空氣刺，有點尷尬，但導演卻對成果相當滿意。



本劇選角相當出色也是成功的原因之一，金銀淑作家甚至說只看到試鏡影片直接選出的人就是孫明悟，雖然他在其他作品並沒有時常演出這麼壞的角色，但外型卻直接讓作家點頭。而擔任朴涎鎮的文同珢與宋慧喬拍攝的第一場戲是在小學教室，她與復仇的文同珢的對話，導演認為正好當時兩人還不熟，互相嗆聲的感覺表現得很到位。林智妍也不斷強調說「我們都是好孩子」〜



讓大家印象深刻的還有宋慧喬穿上全身白色服裝走入了以往被霸凌的體育館，為台上正在領獎的林智妍大力鼓掌喝采，當時她的表情是一邊哭一邊笑的，並且有對惡人們宣戰的意味。宋慧喬透露自己當時其實還沒有看到少年演員所演出的部分，也在思考自己該演到什麼程度，拍完第一次之後導演走過來告訴她「再瘋狂一點」，讓她放得更開強度更大，最後導演也用了之後最瘋狂的版本，讓金銀淑作家都說讚，宋慧喬本次的角色演出也讓觀眾們看到前所未見的她。



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