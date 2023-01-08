[分集剧情]《Island》车银优金南佶正面开打！元美瑚中计踏入陷阱，般两次「妖化」令人担忧（EP3-4）

原来约翰的战斗力也不容小觑啊！这两集车银优和金南佶都超帅~

《Island》改编自人气网漫《灵甲鬼修罗》，讲述命中注定与试图毁灭世界的邪恶力量作战的人们的旅程。 第3和4集里，元美瑚帮学生解决问题险些丢掉性命，发现危险其实是冲著自己而来...



*以下内容包含《Island》第3-4集关键内容！



被污染的森林之神

元美瑚的学生李绣莲被男友尹京骏偷拍威胁，痛苦不已。 朋友夫炎芝告诉她森林里有一棵名为「本株赖」的神树，自古以来帮无力女子实现心愿，绣莲以自己的身体作为代价，请本株赖惩罚男友。



不料本株赖已被情炎鬼污染，吞噬绣莲身体后竟转而攻击元美瑚，就连释放妖力的般也无力对抗。 元美瑚承诺会替她教训尹京骏，但本株赖不肯放手。 眼看大家命在旦夕，元美瑚身体突然发出一道金光，竟然击退了本株赖。 般用自己的血和金刚杵割破结界，带大家安全返回。



惩罚

元美瑚打算通过法律惩罚尹京骏，为此不惜和姑姑做了交易，以不再碰她的酒店为代价获取聊天记录证据。 然而虽然尹京骏以同样手法伤害过很多女生，但根据法律只需判刑3年，且当事人毫无悔意，令元美瑚愤气不已又无可奈何。

般再次去拜托本株赖帮忙，这一次本株赖直接来到尹京骏家，一击令其毙命。



般的本体？

约翰认出般就是预言书里的黑衣男子，担心他再次伤害救世主，布下机关对他进行测试。 约翰在他额头画十字、问他真正的名字，般的双眼再次变成红色，以怪力挣脱束缚、扼住约翰的脖子。 元美瑚本想送点心给般，见到这一幕被吓得托盘掉落在地，而般瞬间跑到元美瑚面前，过往刺死元情的一幕似乎又在重现！



第5集预告里，约翰确信般变身后的模样就是情炎鬼，般则认为结束这一切的唯一方法只有自己死掉。 第5和6集将在下周五中午公开，海外观众可在Prime Video同步追看！



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