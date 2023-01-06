池錫辰《Gym鍾國》談被SBS演藝大賞「惡整」，也幫金鍾國&劉在錫澄清：「哥我非常享受那種愛！」

金鍾國YouTube節目《Gym鍾國》上週播出的最新一集找來《Running Man》歷任主PD李煥鎮、崔馨仁（崔亨仁）與崔寶弼大聊特聊，《Running Man》老大哥池錫辰也意外聲音出演！

節目拍攝途中馨仁PD的手機突然響起，原來是池錫辰打來的，金鍾國當然不能錯過這機會便讓馨仁PD接起來，殊不知……池錫辰是來「走後門」索取SBS歌謠大賞門票的XDD

回到重點，金鍾國問起池錫辰怎麼看被SBS演藝大賞「惡整」（若知詳情得先回顧：‎2022 SBS演藝大賞典禮被批玩弄池錫辰‎），池錫辰反倒說：「怎麼說是惡整？在勳（卓在勳）和我就是一直在做綜藝的互動。」金鍾國續問：「但在勳哥說他真的發火了。」池錫辰回：「呀，他如果真的發火了，那我就要氣死了！」笑翻全場。



「聽說哥要和煥鎮拍新節目啊？看來哥是為了明年拿大賞啊？」由於煥鎮PD透露池錫辰打造了一部適合的綜藝節目，金鍾國很是期待池錫辰明年獲獎，和PD們一起為他加油打氣：「Fighting！」池錫辰卻回應：「我明年不去那個頒獎典禮了。」再度笑翻眾人。



除了替SBS演藝大賞與卓在勳被批評「解圍」之外，池錫辰也為‎金鍾國和劉在錫總在《Running Man》欺負他一事澄清，不過也用相當搞笑的方式解釋：「我很久沒感受到那種愛了。嗯……哥我非常享受那種愛！」



看完此集，不少人都說最後池錫辰打電話的4分鐘最爆笑啊！幽默話語替人澄清亦展現了他的度量與不爭。就祝福「王鼻子」2023年能角逐大賞順利獲獎吧！好奇煥鎮PD是替有「室內王者」的他打造了什麼節目呢？節目春天就會來臨，大家一起期待吧！

▼《GYM鍾國》池錫辰打電話內容（已定位24:36）



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞