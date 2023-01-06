池锡辰《Gym钟国》谈被SBS演艺大赏「恶整」，也帮金钟国&刘在锡澄清：「哥我非常享受那种爱！」

金钟国YouTube节目《Gym钟国》上周播出的最新一集找来《Running Man》历任主PD李焕镇、崔馨仁（崔亨仁）与崔宝弼大聊特聊，《Running Man》老大哥池锡辰也意外声音出演！

节目拍摄途中馨仁PD的手机突然响起，原来是池锡辰打来的，金钟国当然不能错过这机会便让馨仁PD接起来，殊不知……池锡辰是来「走后门」索取SBS歌谣大赏门票的XDD

回到重点，金钟国问起池锡辰怎么看被SBS演艺大赏「恶整」（若知详情得先回顾：‎2022 SBS演艺大赏典礼被批玩弄池锡辰‎），池锡辰反倒说：「怎么说是恶整？在勋（卓在勋）和我就是一直在做综艺的互动。」金钟国续问：「但在勋哥说他真的发火了。」池锡辰回：「呀，他如果真的发火了，那我就要气死了！」笑翻全场。



「听说哥要和焕镇拍新节目啊？看来哥是为了明年拿大赏啊？」由於焕镇PD透露池锡辰打造了一部适合的综艺节目，金钟国很是期待池锡辰明年获奖，和PD们一起为他加油打气：「Fighting！」池锡辰却回应：「我明年不去那个颁奖典礼了。」再度笑翻众人。



除了替SBS演艺大赏与卓在勋被批评「解围」之外，池锡辰也为‎金钟国和刘在锡总在《Running Man》欺负他一事澄清，不过也用相当搞笑的方式解释：「我很久没感受到那种爱了。嗯……哥我非常享受那种爱！」



看完此集，不少人都说最后池锡辰打电话的4分钟最爆笑啊！幽默话语替人澄清亦展现了他的度量与不争。就祝福「王鼻子」2023年能角逐大赏顺利获奖吧！好奇焕镇PD是替有「室内王者」的他打造了什么节目呢？节目春天就会来临，大家一起期待吧！

▼《GYM钟国》池锡辰打电话内容（已定位24:36）



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