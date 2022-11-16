《Running Man》過分打壓池錫辰，觀眾都看不下去了：請適可而止！

韓國觀眾為《Running Man》成員池錫辰鳴不平。

13日播出的《Running Man》中成員們被要求不用導航，僅靠紙質地圖前往目的地，劉在錫擔任司機，池錫辰坐在了副駕駛座位上。 車子剛上路池錫辰看著地圖說了一句「右轉」，卻被劉在錫反駁：「老實待著」。 接著池錫辰再提議，劉在錫依舊不聽，反而說：「哥，你就待著吧，在旁邊打個盹，然後說一句'到了'就可以了。 」金鐘國聽了之後也很贊同劉在錫的話。 這之後無論池錫辰說什麼，其他人都會無視，宋智孝還說：「哥，你還是睡覺吧。 」 最後劉在錫走錯了路，池錫辰表示：「剛才就讓你直走了。 」剛說完金鐘國又一次反駁：「直走就行，你幹嘛這麼生氣。 」聽到隊友們的話後，一旁的池錫辰顯得很無奈。 此時節目組還打上了「今天也是6對1的吵鬧」的字幕，劉在錫又讓梁世燦坐到副駕駛上，希望池錫辰坐到後邊去，池錫辰看著窗外感歎了一句「我說的一直都對，鬱悶死了」。

眾人的爭論並未到此結束，劉在錫稱：「就是因為迷路了才會有趣。 」池錫辰回應：「因為剛才走錯路浪費了15分鐘。 」緊接著金鐘國又附和劉在錫吐槽大哥為什麼要揪著15分鐘不放，劉在錫甚至怪池錫辰沒有好好看地圖，池錫辰立即反駁道：「我都說了多少遍直走了。 」然而金鐘國還是說：「那你應該更強硬一些啊！」不僅如此，金鐘國不停指責池錫辰，將走錯路的過錯全都歸到了大哥身上。 此時HAHA幫了池錫辰，說了一句「錫辰哥說的是對的」。



諸如此類的「打壓池錫辰」內容已經不是第一次在節目中出現了，節目組甚至還特意剪輯了「打壓RM王鼻子」、「打斷池錫辰說話的劉在錫」、「擔當是劉在錫」等影片放到了官方YouTube中。 相關內容早就引起了大批觀眾的不滿，早前就有網友為池錫辰鳴不平，上網開貼討論，引起大量網友的共鳴，大家都覺得「RM成員對大哥極不禮貌」。



本期節目播出後依舊引起了諸多網友的不滿，紛紛留言表示：「即使再怎麼熟，在節目里對池錫辰也太過分了」、「被打壓、欺負算是池錫辰的人設嗎？ 可是其他人做得太過分了」、「希望其他人不要在誹謗大哥了」、「適可而止吧」、「池錫辰家人看到了該多傷心啊」、「這種綜藝就不要再拍了」、「這和霸凌有什麼區別？ 我為什麼要在綜藝節目里看你們怎麼霸凌他人？ 」等。

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