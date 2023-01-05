金银淑创作《黑暗荣耀》因女儿一句话！母女日常「毫无温情」堪比《捍卫任务》，剧名深意：「为世上所有所有受害者应援」

金银淑编剧一向以擅长甜蜜爱情故事著称，感动无数人的《鬼怪》《阳光先生》《太阳的后裔》都是出自她笔下，这一次却选择了不同以往的复仇题材，原来灵感是来自女儿的一次提问。

《黑暗荣耀》讲述一名女子因遭受校园暴力而灵魂残破不堪，用十几年时间精心准备复仇，从加害者身边夺走其最珍爱之物的故事。 宋慧乔饰演女主角「文同珢」首次挑战暗黑复仇角色，精彩剧情、演技与形象的全新突破获得观众一致好评。



这部剧在去年12月举办发布会，编剧金银淑透露创作剧本的契机是和女儿的一次聊天。 她担心女儿作为「公众人物金银淑的小孩」受到不必要的关注和误会，女儿却不以为意：「金银淑出名都是什么时候的事了？」 让金银淑感到震惊XD紧接著女儿抛出第二个让她震惊的句子：「如果我把别人打到半死，或者我被别人打到半死，哪个会让你更心痛呢？」

金银淑觉得这问题无异於地狱：「一瞬间，无数故事在脑海中展开。 我说『妈妈先去一下工作室』，打开电脑后写下的故事就是《黑暗荣耀》。」



搜集素材过程中，金银淑读了很多被害者采访，发现共同点之一就是：比起物质补偿更希望获得加害者的真心道歉。 金银淑领悟到：「他们不是想得到什么，而是想找回什么。 遭受暴力的瞬间会失去一些眼睛看不到的东西，例如作为人的尊严、名誉、光荣等等。 唯有获得道歉才能回到原点，从而重新开始。」

金银淑表示韩文剧名《The Glory》即是来自这一脉络，希望以此作品为同珢、贤南、如炡等所有被害者送上应援。



第一次尝试类型剧就如鱼得水，金银淑笑称也要归功於女儿：「和高中生女儿的生活每天不是《捍卫任务》就是《飓风营救》。 完全没有甜蜜的影子，所以能写出真的很坏的东西。」

宋慧乔的暗黑演技也十分给力，金银淑称赞她做到了121%，看初剪影片时被她的表情、嗓音、走路姿势震惊到起鸡皮疙瘩、合不拢嘴：「私下见到的宋慧乔完全消失，只剩下文同珢本人。」 开玩笑说绝对不能惹到这个人，来电响到第二声前一定要赶快接起来XD



韩网友：「金银淑女儿也是与众不同，居然问妈妈这样的问题」、「妈妈也很厉害，立即打开电脑kkkk」、「不愧是名编的女儿」、「没有小孩的我都陷入思索kk」、「这对母女都不简单kk」



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