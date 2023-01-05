竟然已开播10年！《请回答1994》高雅拉、郑宇、柳演锡等主演完整体相聚，大家都没什么变啊～

高雅罗4日在IG上传：「#10周年#请回答1994#新年#见面#珍贵#2023年#1月4日#请回答完整体」的 Hashtag 和照片。

照片中，以申元浩PD爲中心聚集在一起的《请回答1994》出演者高雅罗、郑宇、柳演锡、BARO（车善玗）、闵都凞、孙浩俊和金成均。而 BARO 也在 IG 写下：「已经快10年了♥ 不管什么时候看都很高兴的我们《请回答》家人们，虽然时隔很久见面，但我们依然像那时一样热情高涨。」

合照一公开，也让粉丝纷纷留言：「1994...太珍贵了」、「大发ㅠㅠㅠ呜呜呜」、「我当时最喜欢的是1994」、「流下眼泪，竟然已经10年了」、「真的太好看了，最近要再来重看一次了」、「《请回答》系列真的每个剧组都是一个大家庭」、「居然10年了，只有我在变老」等等。



《请回答1994》背景设定在1994年，以徐太志和孩子们、篮球大盛宴、美国世界杯等为素材，讲述从全国各地来到首尔的学生，聚集在新村合宿所发生夹杂了许多社会重要事件的故事，剧中穿插了许多该时期的经典剧情和音乐，在播出当时受到很多观众的喜爱。



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