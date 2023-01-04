【K社韓文小百科】12年薪水一次發！韓煉油企業連兩年大賺，年終獎金額壕氣驚人

還有另一家煉油企業，前年發給員工的年終獎金就已相當於14年薪水...！

據韓媒報道，韓國煉油企業「現代石油銀行（Hyundai Oilbank）」去年底向所有員工發放了相當於10年基本年薪的성과급（績效獎金），在這之前一年（2021）也曾發放相當於6年年薪的獎金。

據悉現代石油銀行施行員工獎金與企業績效掛鉤的製度，去年獎金的大幅上升就與企業收益暴漲息息相關。 僅在去年第三季度，現代石油銀行的營業利潤就達到2兆7770億韓元、同比飆升226%。 受國際局勢和冬季取暖需求影響，去年第四季度的利潤也十分可觀，據分析現代石油銀行2022全年盈利已刷新有史以來最高紀錄。



此外，SK Innovation、雙龍煉油 （S-OIL）、湖南煉油（GS Caltex）等煉油企業將在本月內決定獎金額度。 受到油價和提煉盈利率（refining margin）雙高影響，韓國多家煉油企業都在去年迎來曆代最高收入，預計年終獎金也會比前一年更高。

上述三家企業去年第三季度的營業利潤都在3.5兆到4.7兆之間，同比上漲近103%到186%。 2021年，SK Innovation的年終獎金相當於10年基本薪資，湖南煉油在10年基本薪資基礎上再加2年獎勵金，雙龍煉油則直接發放14年基本薪資作為年終獎。



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