《Missing：他們存在過2》「壞人」反轉讓觀眾好痛心！吳一勇原來才是壞人嗎（EP.5-6）

《Missing：他們存在過2》劇情有了重大進展，新村幾位常亡靈的身分背景都有了些交代，甚至是有了他們出意外的線索，包括最神秘的吳一勇（金東輝 飾）。

（以下涉及劇情）



上週第4集預告呈現新的村子裡出現了一位「壞人」，也就是綁架文世英的人，鬧得整個村子人心惶惶。豈知，原來綁架文世英的人是潛入犯罪組織的臥底警察高相哲（南賢宇 飾），他在知道自己過世之後哭不停還抑鬱寡歡，被將船長暱稱「愛哭鬼刑警」。



就是這位警察的故事讓觀眾心疼不已，他剛分發緝毒組就被派去臥底，根本沒有想過要傷害文世英，還故意留下線索讓警察找到文世英，沒想到年紀輕輕就命喪黃泉。Naver TV上網友心疼不已：「青年警察哭得很傷心的時候很痛心，他也有父母，也是需要被守護的珍貴年輕人。」「被當作綁匪公開通緝，應該要更正告訴國民吧！」也有人覺得劇情裡警察之間的聯繫與合作太糟才會導致這悲傷的故事發生，金旭等人找回了活著的文世英，卻多了找到死掉高刑警的使命。



在試著找回文世英到到開始尋找高刑警的期間，老張張畔錫（許峻豪 飾）倒是在村子裡一一蒐集了孩子們的身世線索，因為那是賢智離開前託付他的心願。為此，金旭、李鐘雅（安昭熙 飾）當然義不容辭幫忙了，原來李鐘雅開咖啡店的用意就是要設計新的辦公室，他們正式重操第一季替亡靈找回家之路的舊業了

愛麗絲媽媽是外籍配偶、路河是在森林被丟下、姜船長是漁船失事過世……此集多了很多村民的身分線索，就連最神秘的吳一勇（金東輝 飾）也是！金旭為了追高刑警潛入的犯罪組織，撞見了面具男「歌利亞」，吳一勇乾脆說出真相：是歌利亞殺了自己，且自己也是組織一員、是殺人犯。



下集預告，高刑警提供了他偷藏起來的組織犯罪證據，而路河的故事即將揭曉，大家都在拼湊他如何發生意外，老張又獨自一人在山裡找尋路河遺體。



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