【K社韩文小百科】12年薪水一次发！韩炼油企业连两年大赚，年终奖金额壕气惊人

还有另一家炼油企业，前年发给员工的年终奖金就已相当於14年薪水...！

据韩媒报道，韩国炼油企业「现代石油银行（Hyundai Oilbank）」去年底向所有员工发放了相当於10年基本年薪的성과급（绩效奖金），在这之前一年（2021）也曾发放相当於6年年薪的奖金。

据悉现代石油银行施行员工奖金与企业绩效挂钩的制度，去年奖金的大幅上升就与企业收益暴涨息息相关。 仅在去年第三季度，现代石油银行的营业利润就达到2兆7770亿韩元、同比飙升226%。 受国际局势和冬季取暖需求影响，去年第四季度的利润也十分可观，据分析现代石油银行2022全年盈利已刷新有史以来最高纪录。



此外，SK Innovation、双龙炼油 （S-OIL）、湖南炼油（GS Caltex）等炼油企业将在本月内决定奖金额度。 受到油价和提炼盈利率（refining margin）双高影响，韩国多家炼油企业都在去年迎来历代最高收入，预计年终奖金也会比前一年更高。

上述三家企业去年第三季度的营业利润都在3.5兆到4.7兆之间，同比上涨近103%到186%。 2021年，SK Innovation的年终奖金相当於10年基本薪资，湖南炼油在10年基本薪资基础上再加2年奖励金，双龙炼油则直接发放14年基本薪资作为年终奖。



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