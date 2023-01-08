【K社韓文小百科】1990年-1995年出生的這代人活得最慘！韓網友發言引爆共鳴

「90-95年出生的人是最慘的世代」，一名韓國網友的言論成為了近期韓網的焦點，引爆共鳴。

最近一名就職於KAKAO娛樂的員工A某在網路上留言吐槽，表示1990年-1995年出生的人活得最慘，並例舉了5個例子。 首先就是人口眾多，2009年-2013年是高考大年，競爭人數非常多，猶如百萬大軍過獨木橋。其次依舊是因為人口眾多，無法在想入伍的年紀直接入伍服役。 第三則是2017年-2018年，大家都剛剛步入社會，忙著找工作、租房子，根本想不到投資或者買房，錯過了最佳投資時機。

2020年-2021年這幫人又因為經濟市場嚴峻、就業形勢不佳，而活得戰戰兢兢，稍有不慎就窮得叮噹響。 好不容易熬到了2022那年、2023年，碰上了適婚年紀，被家人們各種催婚也就算了，可是此時社會又遇到了幾乎和十多年前差不多嚴重的金融危機，使得這一代人整日擔心公司倒閉、自己失業。 在A某看來1990年-1995年出生的這代人，除了金湯匙們，實則就是當下活得最慘的一代人。



A某的發言很快就在韓網上傳播開來，引來大量網友的圍觀和討論，不少人留言表示：「深有同感」、「不是N棄世代，而是全棄世代」、「結婚率的話，90年代出生的人結婚的話結婚率會猛增，但大家都不想結啊」、「找工作的時候誰會有房子呢」、「很難不產生共鳴」、「所有人都會說自己的世代最慘」等。

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