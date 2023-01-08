《黑暗榮耀》演員私下互動超有趣！鄭成日上傳與金赫拉的合照，林智妍：「老公～別跟她在一起」

《黑暗榮耀》講述高中時期遭遇校園暴力而失去一切的女主人公，經過幾十年的策劃後向加害者復仇的故事。

雖然「霸凌五人幫」在劇中真的超級壞，但私下互動蠻可愛的啦 XD



林智妍公開婚禮和五人幫的花絮照：「有點難為情的我的朋友們。」飾演「全宰寯」的朴成勳：「我在看你。」而「孫慏梧」金建宇也回：「朋友們～宰寯在 IG 上也不把我當一回事。」老公鄭成日還表示：「我當時應該就要察覺到。」

而鄭成日也上傳與金赫拉的合照，並寫下：「2022年《黑暗榮耀》河度領＆李蓑羅、2021年《Bad and Crazy》申朱赫＆龍社長。」結果...在劇中飾演鄭成老婆的林智妍留言：「老公，別跟她在一起。」金赫拉回覆她：「涎鎮啊～你知道我們的過去嗎？」鄭成日回覆老婆：「好像不是妳該說的話。」



飾演「空姐」的車珠英留言：「度領Xi 謝謝你的愛馬仕，暈倒。」鄭成日回覆：「那個其實...」由於《Bad and Crazy》是兩人穿著囚服的合照，金赫拉：「洗白身份被發現了。」



《黑暗榮耀》第一季播完後也留下不少伏筆，相信大家都很期待第二季到來吧？而第二季預計在3月上線。



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