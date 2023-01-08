【K社韩文小百科】1990年-1995年出生的这代人活得最惨！韩网友发言引爆共鸣

「90-95年出生的人是最惨的世代」，一名韩国网友的言论成为了近期韩网的焦点，引爆共鸣。

最近一名就职於KAKAO娱乐的员工A某在网路上留言吐槽，表示1990年-1995年出生的人活得最惨，并例举了5个例子。 首先就是人口众多，2009年-2013年是高考大年，竞争人数非常多，犹如百万大军过独木桥。其次依旧是因为人口众多，无法在想入伍的年纪直接入伍服役。 第三则是2017年-2018年，大家都刚刚步入社会，忙著找工作、租房子，根本想不到投资或者买房，错过了最佳投资时机。

2020年-2021年这帮人又因为经济市场严峻、就业形势不佳，而活得战战兢兢，稍有不慎就穷得叮当响。 好不容易熬到了2022那年、2023年，碰上了适婚年纪，被家人们各种催婚也就算了，可是此时社会又遇到了几乎和十多年前差不多严重的金融危机，使得这一代人整日担心公司倒闭、自己失业。 在A某看来1990年-1995年出生的这代人，除了金汤匙们，实则就是当下活得最惨的一代人。



A某的发言很快就在韩网上传播开来，引来大量网友的围观和讨论，不少人留言表示：「深有同感」、「不是N弃世代，而是全弃世代」、「结婚率的话，90年代出生的人结婚的话结婚率会猛增，但大家都不想结啊」、「找工作的时候谁会有房子呢」、「很难不产生共鸣」、「所有人都会说自己的世代最惨」等。

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