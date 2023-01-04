《換乘戀愛2》鄭賢圭全家三代都是首爾大出身，復讀6次終合格！MC：「考不上會被趕出家門嗎？」

爺爺、奶奶、爸爸全都是首爾大畢業，這家人也太強了吧！

素人明星鄭賢圭去年出演戀愛真人秀《換乘戀愛2》後迅速走紅，節目中對成海恩努那一片癡情並成為最終CP，忠犬模樣迷倒眾多觀眾。 節目之外，賢圭擁有不遜於藝人的俊秀長相和高挑身形，首爾大在讀生的身份也引起不少關注。



昨日賢圭做客網路節目《帶輪子的嘴3》第9期，第一次出演談話綜藝就展現出超越年齡的冷靜成熟。



賢圭說最近經常被人認出，而且接到不少拍攝工作、頗為忙碌。 但被問到是否有正式進入演藝圈的想法時，賢圭謙虛表示：「也許話題性不會持續太久，而且我也沒什麼才藝...」



李龍真提到賢圭堪稱首爾大學世家，賢圭介紹說：「爺爺、奶奶、爸爸都是首爾大畢業。 （李龍真：如果考不上會被趕出家門嗎？ ）不至於啦，只是大家成績都很好。」

賢圭坦言很少看電視和媒體，不認識坐在旁邊的Gabee，甚至沒看過現在出演的這檔節目，誠實模樣反而引起好感。 賢圭1998年1月出生，目前就讀首爾大學體育教育專業，IQ高達156，還是門薩會員。 雖然以韓國年齡來算是26歲，但實際上還沒過25周歲生日。



得知賢圭年齡後，擔任MC的旅遊吃播Youtuber「Kwatube」十分驚訝：「年紀輕輕卻講話這樣成熟，是如何做到的？」 賢圭透露稱：「也許因為復讀多次而得道了。 中途也做過其他事，但一共是復讀了6年。」



韓網友感慨：「怪不得要考6年，原來全家都是首爾大...」、「能撐過6次復讀，精神力該有多強悍」、「不是每個人復讀都能考進首爾大啊」、「學習這件事真是很看基因」、「爺爺奶奶的時代能讀首爾大，家裡應該不是很有錢就是很有地位」。



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