SBS演技大賞「明星進廣告」合輯來啦！每人講出年度最經典台詞，金旻奎燦笑「60秒後讓妳忘不掉」超犯規！

頒獎禮插播廣告是免不了的事情，但這個進廣告的方式真的蠻新穎有趣，讓人不禁期待下一位要講什麼XD

2022 SBS演技大賞去年12月31日晚盛大舉辦，多位演員與MC在現場直播中陪大家一起倒數跨年。 金南佶憑《讀取惡心的人們》斬獲大賞，《社內相親》兩對CP也一同獲得年度最佳CP，現場氣氛幾度高漲。





也許因為今年好幾部劇都給大家留下深刻印象，主辦發安排了各位演員用自己角色的經典台詞介紹進廣告時間。

安孝燮和金世正在《社內相親》飾演超甜男女主角，頒獎禮上也一同擔任MC。 只見兩人深情對望、緩緩靠近：「申夏莉xi... 60秒後見吧。」



金旻奎在《社內相親》的「29禁浪漫」讓無數觀眾心動不已，頒獎禮上略帶害羞地說：「60秒後，我會讓妳再也忘不掉。」 又是引起尖叫一片！XD



李準基在《Again My Life》飾演重生復仇的檢察官金熙宇，面對鏡頭帥氣十足：「等著看吧，60秒後會發生什麼事，很快回來！」



金南佶在《讀取惡心的人們》飾演犯罪行動分析官宋霞永，頒獎禮上：「60秒之後，我會進入你的心裡進行解讀。」



徐玄振在《為何是吳秀才》飾演聰慧過人的律師吳秀才，預告進廣告時也是霸氣十足：「60秒之內如果換台會受傷的，你明白嗎？」



孔升妍在《消防局旁的警察局》飾演消防署急救隊員宋雪，面對鏡頭意味深長地說：「聽說您是特殊關係人？ 我們，60秒之後一定要再見。」 說完就害羞笑到彎腰XD



合輯影片一公開就引來眾多網友反復觀看：「《社內相親》真的瘋了啦」、「不知重複看了多少遍」、「怎麼能把這樣油膩的台詞講得這麼自然，不愧是演員啊」、「徐玄振真的是，哇~」、「安孝燮也太帥」、「看完金旻奎還怎麼睡覺啊」、「金旻奎講話時姜基棟在後邊驚訝地捂嘴巴，也太可愛XD」。



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