這麼對比就更能感受到製作的用心！網友看到《黑暗榮耀》「學生時期」與「成年時期」的選角：「同步率超高」

大家覺得這個「選角同步率」怎麼樣呢？

近期的話題中心大概就是Netflix《黑暗榮耀》了吧！描述學生時期被同學霸凌的文同珢（宋慧喬 飾），忍辱負重十多年，一朝成為霸凌者女兒的班導師，開啟自己的復仇計劃。不少觀眾看完後在網路上發表觀後感，大多是：「一個晚上就追完8集，還有8集居然要等到3月！」忍不住想看「喬妹」有沒有成功復仇。

電視劇穿插著「學生時期」與「成年時期」的故事。女主角的學生時期過得有多揪心，就更期待成年時期的她可以一舉扳倒「校暴五人組」。貼心的Netflix在官方Instgram分享兩個時期的「對比圖」，網友們紛紛表示：「演員們的同步率迷之相像！」不曉得你覺得哪一組演員最像呢？

▲本劇女主角、校園暴力受害者「文同珢」：宋慧喬 V.S 鄭知蘇

▲校暴主導者，後成為天氣預報員、嫁進豪門的「朴涎鎮」：林智妍 V.S 辛叡恩

▲校園暴力加害者之一，後繼承高爾夫球場的「全宰寯」：朴成勳 V.S 宋炳根（音譯）

▲校園暴力加害者之一，後成為畫家的「李蓑羅」：金曦歐拉 V.S 裴江熙（音譯）

▲校園暴力加害者之一，後成為空姐的「崔惠程」：車珠英 V.S 宋智友（音譯）

▲校園暴力加害者之一，後成為宰寯的跟班的「孫慏梧」：金建宇 V.S 徐佑赫（音譯）

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