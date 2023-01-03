曺柔理《酒鬼都市女人們2》變身不良少女！和鄭恩地互飆髒話C8 C8滿天飛嚇壞卻又帥到粉絲XD

《酒鬼都市女人們2》上週播出的第7集，鄭恩地飾演的前歷史老師姜芝久又遇上了不良少女，這次的不良少女由曺柔理（限定團IZ*ONE成員）演出，一出現就在推特上瘋狂轉發。

早在12月初《酒鬼都市女人們2》釋出3分鐘片花時，曺柔理僅出現短短幾秒但一聲「C8」（씨X、X的）馬上引起熱烈討論。不少粉絲都表示「被帥到」，卻又覺得形象甜美可愛的曺柔理罵了髒話很有反差萌，而且她罵髒話的對象可是本身就有帥氣形象的鄭恩地、劇中是直來直往的姜芝久，Twitter相關推文達1.2萬次轉推，有網友笑說根本是「釜山小屁孩VS釜山大姐頭」的組合（按：曺柔理與鄭恩地兩人都出身釜山）。



正式內容在31日的第7集播出，令人訝異的是，「C8」簡直是滿天飛。曺柔理扮演的被觀護少女「施恩」狂嗆鄭恩地飾演的「姜芝久」不會教，一共講了4次C8還嗆對方是瘋女人，不過姜芝久也沒在怕，馬上回她：「真是動不動就C8 C8的……」並且用短短一句反問堵住她的嘴。

姜芝久：「一旦摺錯，那張紙就沒用了。」

施恩：「C8，這是在諷刺我們這些有前科的人吧？瘋女人真是倒胃口，C8……」

姜芝久：「真是動不動就C8 C8的……你是紙嗎？」



有網友覺得這場面太帥，看著看著還不禁想像兩個人發展感情線談場戀愛，表示兩人對戲太有火花了，從曺柔理對鄭恩地的眼神都能看出一些端倪，期待後續情節發展。當然也有網友稱讚曺柔理的演技，認為她成功的演出了一個故作堅強的少女。

▼快來看這場面吧！YouTube網友亦紛紛留言外表冷漠的姜芝久太暖、太帥了（按：髒話都被消音了，看原音要到各大OTT收看喔！）



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