IU戀愛徵兆早在去年6月就有了！可能還被姜棟元發現了：她都不和我們玩XD

談戀愛的人是藏不住愛意的！

2022年年末、2023年年初韓娛圈最大的新聞就是IU和李鍾碩戀愛了，關於兩人的各種消息接連幾日登上韓網熱搜，網友、粉絲們也拿出考古精神挖出他倆的舊照、舊故事，希望從中翻出他倆早就暗生情意的證據。 知名娛樂記者出身的YouTuber李鎮浩專門發佈了一則YouTuber影片，揭秘IU和李鍾碩熱戀背後的故事。

李鎮浩在影片中表示：「IU和李鍾碩公開承認戀情了，頒獎禮上李鍾碩的告白，第二天雙方公開承認戀情，韓流巨星CP就這樣誕生了。李鍾碩的朋友們聽完他在頒獎禮上的說的話之後都覺得很驚訝，因為這和李鍾碩本人的性格完全不符。他是個非常清冷的人，但你和他熟了之後就會覺得他很熱情，一開始對人抱著戒備心理，熟悉了之後就會開玩笑、逗你玩，這就是李鍾碩的朋友們形容的他，很有親和力。但李鍾碩對IU卻很不一樣，他用了個'託你的福，想要成為更好的人'、'尊敬'等詞語，非常甜蜜，這和他原來的性格完全不同。」



李鎮浩接著稱：「從我搜集到的證據來看，IU出現戀愛徵兆是在去年6月，IU在宣傳電影《嬰兒轉運站》（孩子轉運站）時也能看出蛛絲馬跡，平時工作都很忙，但只要有時間就會拿著手機，經常被看到她一直在和某人長時間打電話。 當時宋康昊和姜棟元都看到了這一情況，姜棟元還在採訪中開玩笑說'IU不和我們玩'。 」



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