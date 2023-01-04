这么对比就更能感受到制作的用心！网友看到《黑暗荣耀》「学生时期」与「成年时期」的选角：「同步率超高」

大家觉得这个「选角同步率」怎么样呢？

近期的话题中心大概就是Netflix《黑暗荣耀》了吧！描述学生时期被同学霸凌的文同珢（宋慧乔 饰），忍辱负重十多年，一朝成为霸凌者女儿的班导师，开启自己的复仇计划。不少观众看完后在网路上发表观后感，大多是：「一个晚上就追完8集，还有8集居然要等到3月！」忍不住想看「乔妹」有没有成功复仇。

电视剧穿插著「学生时期」与「成年时期」的故事。女主角的学生时期过得有多揪心，就更期待成年时期的她可以一举扳倒「校暴五人组」。贴心的Netflix在官方Instgram分享两个时期的「对比图」，网友们纷纷表示：「演员们的同步率迷之相像！」不晓得你觉得哪一组演员最像呢？

▲本剧女主角、校园暴力受害者「文同珢」：宋慧乔 V.S 郑知苏

▲校暴主导者，后成为天气预报员、嫁进豪门的「朴涎镇」：林智妍 V.S 辛睿恩

▲校园暴力加害者之一，后继承高尔夫球场的「全宰寯」：朴成勋 V.S 宋炳根（音译）

▲校园暴力加害者之一，后成为画家的「李蓑罗」：金曦欧拉 V.S 裴江熙（音译）

▲校园暴力加害者之一，后成为空姐的「崔惠程」：车珠英 V.S 宋智友（音译）

▲校园暴力加害者之一，后成为宰寯的跟班的「孙慏梧」：金建宇 V.S 徐佑赫（音译）

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