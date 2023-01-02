[分集劇情]魔幻巨製《Island》終於開播！金南佶獵鬼打戲超燃，車銀優「床咚」驅魔引熱議（EP1-2）

金南佶的打戲太帥了啊！前兩集雖是鋪墊階段，但進展劇情已經很快，期待這週即將公開的3、4集！

《Island》改編自人氣網漫《靈甲鬼修羅》，講述命中註定與試圖毀滅世界的邪惡力量作戰的人們的旅程。 上週五公開的前兩集裡，三位主角一出場就盡顯不同個性！



*以下內容包含《Island》第1-2集關鍵內容！



耽羅禁錮的惡鬼

很久以前，仙人為終結神鬼混雜的混沌，用石爺將妖怪封印在耽羅地底。 時間回到現代，一對新人來到深山拍照時，石爺突然被某種力量破壞，妖怪附身到這對男女、在人類世界大開殺戒，混沌即將再次降臨。

誕生為誅殺僧

從前的耽羅國裡，兩個小男孩在情炎鬼的屠村襲擊中倖存下來，身體被宗領灌入情炎鬼血液，經歷種種考驗成為對抗惡鬼的唯一希望——諫殺僧「般」和「弓歎」。

名為元情的少女不忍他們受折磨，夜半打開牢房一起出逃，期間被突然失控的般咬傷手臂。 路上元情因失血過多暈倒，般和弓歎只得把她送回寺院，免不了一頓毒打。 元情似乎動了私情，承諾一定回來救他們。



元美瑚的新保鏢

元美瑚貴為大韓集團獨生女，在與姑姑的斗爭中暫且敗下陣來，來到濟州島耽羅高中避風頭。 從抵達島上的一刻起，情炎鬼三番五次找上她，元美瑚作為人類擁有相當的武力值，但遠不是妖怪的對手。



關鍵時刻，般四次出手相救。 元美瑚請他擔任自己的保鏢，般覺得好笑但沒有拒絕。 因為他發現，元美瑚似乎就是元情的轉世，而當年殺死元情的，似乎就是「鬼化」的般本人！





守護救世主

從前有一名救世主未能完成使命便被刺死，如今邪惡再次降臨，而刺死她的男子仍活在島上。 教廷找到了尚未覺醒的新救世主，約翰決定前往耽羅進行守護，並認定元美瑚就是這名救世主。





約翰雖然是韓裔美國人，但因熱愛韓劇和K-POP而說得流暢韓語。 開頭的驅魔戲份意外變成「床咚」，播出後在網上引起不少討論XD



오늘 여기가 젤 하이라이트

너무 좋아서 기절#요한 #차은우 pic.twitter.com/zLkUC6X4Zg — Dior Ambassador 요한사제 진서원 차은우 (@apricotscent) December 30, 2022

《Island》第3、4集將於本週五中午公開，海外觀眾可在Prime Video追看！

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞