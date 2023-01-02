[分集剧情]魔幻巨制《Island》终於开播！金南佶猎鬼打戏超燃，车银优「床咚」驱魔引热议（EP1-2）

金南佶的打戏太帅了啊！前两集虽是铺垫阶段，但进展剧情已经很快，期待这周即将公开的3、4集！

《Island》改编自人气网漫《灵甲鬼修罗》，讲述命中注定与试图毁灭世界的邪恶力量作战的人们的旅程。 上周五公开的前两集里，三位主角一出场就尽显不同个性！



*以下内容包含《Island》第1-2集关键内容！



耽罗禁锢的恶鬼

很久以前，仙人为终结神鬼混杂的混沌，用石爷将妖怪封印在耽罗地底。 时间回到现代，一对新人来到深山拍照时，石爷突然被某种力量破坏，妖怪附身到这对男女、在人类世界大开杀戒，混沌即将再次降临。

诞生为诛杀僧

从前的耽罗国里，两个小男孩在情炎鬼的屠村袭击中幸存下来，身体被宗领灌入情炎鬼血液，经历种种考验成为对抗恶鬼的唯一希望——谏杀僧「般」和「弓叹」。

名为元情的少女不忍他们受折磨，夜半打开牢房一起出逃，期间被突然失控的般咬伤手臂。 路上元情因失血过多晕倒，般和弓叹只得把她送回寺院，免不了一顿毒打。 元情似乎动了私情，承诺一定回来救他们。



元美瑚的新保镖

元美瑚贵为大韩集团独生女，在与姑姑的斗争中暂且败下阵来，来到济州岛耽罗高中避风头。 从抵达岛上的一刻起，情炎鬼三番五次找上她，元美瑚作为人类拥有相当的武力值，但远不是妖怪的对手。



关键时刻，般四次出手相救。 元美瑚请他担任自己的保镖，般觉得好笑但没有拒绝。 因为他发现，元美瑚似乎就是元情的转世，而当年杀死元情的，似乎就是「鬼化」的般本人！





守护救世主

从前有一名救世主未能完成使命便被刺死，如今邪恶再次降临，而刺死她的男子仍活在岛上。 教廷找到了尚未觉醒的新救世主，约翰决定前往耽罗进行守护，并认定元美瑚就是这名救世主。





约翰虽然是韩裔美国人，但因热爱韩剧和K-POP而说得流畅韩语。 开头的驱魔戏份意外变成「床咚」，播出后在网上引起不少讨论XD



오늘 여기가 젤 하이라이트

너무 좋아서 기절#요한 #차은우 pic.twitter.com/zLkUC6X4Zg — Dior Ambassador 요한사제 진서원 차은우 (@apricotscent) December 30, 2022

《Island》第3、4集将於本周五中午公开，海外观众可在Prime Video追看！

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