[分集劇情]《愛情的理解》妳眼中的缺點是她眼中的優點！柳演錫犯了什麼致命錯誤讓文佳煐翻臉〜（EP1－4）

[有雷]《愛情的理解》是一部非常深入細膩描述男女心境變化的作品，順順的敘事讓大家一開箱就會不小心一次看完四集！四位在同一個銀行分行工作的男女，他們的成長背景與家庭環境讓他們的個性大不同，在面對愛情關係時，四人又是如何思考與表達的？

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《愛情的理解》描述在KCU銀行永浦分行擔任行員與駐警的四位男女，在繁重的工作壓力下也想要追求心中所愛。河常秀（柳演錫飾）在KCU工作三年已升到系長，對於一路耐心指導他的前輩，也被稱為永浦分行的女神安秀榮（文佳煐飾）有著愛慕的眼神，雖然八卦的辦公室內總流傳的有關女神的不良傳聞，也覺得辦公室戀情很危險，但常秀仍然想要嘗試愛情。



常秀為秀榮擋下令她難堪的奧客，卻在業務上失誤，兩人被派到濟洲島追回誤發的信用卡，常秀在旅程中又再度被秀榮所吸引，也鼓起勇氣約她看電影，度過了一個美麗約會後，常秀決定再進一步約秀榮吃飯，兩人也開始了粉紅的曖昧。但無奈約定好的晚餐，常秀因為業務對帳無法完成而加班，一路狂奔到餐廳還摔壞了手機，但到了現場卻已經不見秀榮的身影。



常秀不斷在公司找機會道歉，但秀榮卻從此翻臉不理，讓他難以理解。秀榮更對常秀說，自己正在與銀行的年輕駐警鐘賢（鄭家藍飾）交往中！常秀左思右想還是希望能與秀榮表達自己的真心，沒想到卻在秀榮家樓下看見了抱著秀榮的鐘賢……其實鐘賢也只是比常秀早到了一步並向秀榮告白。



公司調來了新同事朴美京（琴世祿飾），美貌也不輸給所謂的女神秀榮，並且她打扮光鮮亮麗個性開朗，又很善於略施小惠收買人心，很快地融入了大家。她是河常秀的大學學妹，一來就與常秀合作專案並且奪得佳績。期間因為合作的關係兩人常有獨處機會，加上已是舊識，美京也相當擅長社交，看著常秀打冰上曲棍球，甚至裝作不會溜冰而讓常秀拉著她。雖然她喜歡常秀，兩人也相處愉快，但常秀卻仍然只望向秀榮，而秀榮看見美京與常秀的相處融洽，似乎也非常在意。



接下來交代了他們的家庭背景，河常秀雖然被說住在江南，但其實也只是一處半地下室，母親營運著SPA中心為貴婦服務，母子各自獨立生活，辛苦的成長也讓常秀養成小心謹慎又想很多的個性。面對愛情也一樣，從大學時期因為考量很多，於是完全沒有談戀愛的經驗，認為必須對情感負責。



安秀榮也是從小到處打工，與弟弟感情最好但弟弟卻離世，讓她怨恨父母親而離開了家鄉。她好不容易考進銀行成為職員，卻因為學歷等因素，就算再有能力，平時表現再好也無法升職，只能處理簡單的匯兌工作，這也讓她相當介意並且一直力求表現。苦過來的她心裡陰暗面積很大，因為自卑而總是顯露難以親近的孤獨感。公司駐警鐘賢這位年輕人也是過著清苦生活，孝順的他每月總是把收入立刻寄回鄉下家裡，正在準備著公務員考試。



反觀出身富裕人家的美京，給人一種做什麼事情都很有餘裕的感覺，父親是相當有力的人士，她平常開著名車上班，興趣是在名品包上加工作畫，對同事也非常大方，也用很開朗自然的方式接近自己喜歡的人，當然在工作或生活上她也享有特別的待遇，她與母親更是SPA中心常客，美京與秀榮越走越近，也告訴秀榮自己喜歡常秀，就愛他那小心謹慎的態度。美京眼中常秀的優點，卻是秀榮最無法理解的缺點。



常秀追問了多次，當天晚下班而無法準時赴約，秀榮事後為何無法原諒自己？終於秀榮說出了答案，原來當晚她在餐廳向外看，見到了朝餐廳奔跑而來的常秀，但她看見常秀突然猶豫而停住了腳步，甚至往反方向走，令她難以理解。如果常秀還在思考是不是要奔向她，那麼這段感情她就不再留戀。常秀說明自己總是需要謹慎思考的時間，兩人在此出現觀念的分歧。



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