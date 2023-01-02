《酒都女2》李先彬超飢渴望著崔始源直流口水！酒鬼們手忙腳亂育嬰有《威基基》既視感（EP.7-8）

《酒鬼都市女人們2》上週播出了第7集、第8集，酒鬼們的感情狀況終於有了新進展，不過也出現了新的麻煩！

（以下涉及劇透）



《酒鬼都市女人們2》第7集主要在講述安昭熙（李先彬 飾）與「姜PD」姜北久（崔始源 飾）重新燃起了火花，姜芝久（鄭恩地 飾）也和親切的摺紙先生（尹施允 飾）有了新的接觸機會。

安昭熙和姜PD在第一季醉後上床，床戲可以說是驚天動地，突破了李先彬與崔始源兩位演員演戲以來的尺度。第二季可就沒有那麼容易了，安昭熙和姜PD熱吻、姜PD脫衣露洗衣板身材，安昭熙卻突然被姜PD的疤痕吸引，姜PD瞬間冷掉……



兩人不上床改聊天，姜PD講起一個「胖子」的故事，馬上被安昭熙識破胖子就是指他自己。姜PD敞開心房說起自己的家庭故事，後來誤喝了酒醉倒，安昭熙背起他離開旅館，瞬間想到了過去背過的百公斤胖子，而那胖子其實就是姜PD！



▼差一點的床戲&胖子的故事



第8集安昭熙依舊看著姜PD胡思亂想，滿腦都是他的六塊肌，不過這都不是重點，重點是姜芝久遇上大麻煩，受托顧小孩卻找不到小孩媽媽！

正所謂好友有難同當，三個酒鬼一同顧起寶寶「在熙」，親切的摺紙先生還有幫忙呢！最後酒鬼們找到了小孩媽媽，明白了她是因為沒有朋友、沒有後盾，約定好了隨時聯絡互相幫忙。



酒鬼們手忙腳亂顧小孩，彷彿《加油吧威基基》既視感，讓觀眾看了笑開懷，不過真正讓人留下印象的是故事的結尾，網友評價此集表現出一位媽媽的無助，也讓人看到「朋友」是多可貴，酒鬼傾聽小孩媽媽敘述心境的情節尤其受到好評。

▼《加油吧威基基》vs《酒都女2》顧寶寶



▼《酒都女2》酒鬼們聆聽小孩媽媽心聲



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