《人生勝利組》「金湯匙們」私下感情好！BTOB演唱會到場為陸星材應援、替孫宇賢FM拍攝祝賀影片

《人生勝利組》「金湯匙們」私下感情好！BTOB演唱會到場為陸星材應援、替孫宇賢FM拍攝祝賀影片

韓劇   2023年1月2日   星期一15:28   草莓  

（封面圖源：IG@wonjong_截圖、IG@mbcdrama_now）

還被Melody目擊場外買手燈，太可愛～

《人生勝利組》（金湯匙、匙來勝利組）11月中旬終映，在12月30日甫舉行的MBC演技大賞‎斬獲多個獎項，昨晚1月1日主演「金湯匙們」甚至來到了BTOB演唱會為陸星材應援。

「我們會好好看演出，辛苦了（應援棒也買了）」從李鍾元、鄭彩娟的IG可見他們與妍雨、孫宇賢一同欣賞BTOB演唱會為陸星材應援，幾個人還買了BTOB手燈、比起陸星材的專屬「6」手勢，也到了後台和陸星材合影。
（圖源：IG@wonjong_截圖）（圖源：IG@j_chaeyeoni截圖）（圖源：IG@j_chaeyeoni截圖）（圖源：IG@wonjong_截圖）

為什麼手燈只有3支呢？因為先到的李鍾元、鄭彩娟與妍雨在場外買了手燈，後到的孫宇賢就沒跟上了。幾位在場外繞繞買手燈，全被BTOB粉絲Melody目擊！

先前‎《人生勝利組》近結局時曾傳出劇組厚此薄彼，男主角陸星材的劇照與花絮鏡頭遠遠不及身為配角的孫宇賢‎，但顯然演員們的好感情完全不受影響。

其實，在11月底孫宇賢的粉絲見面會上，陸星材、李鍾元、妍雨與飾演反派的金江珉都為孫宇賢錄製了祝賀影片（按：金江珉和孫宇賢還合作過《致我的星星》組CP）。「金湯匙們」抽空為彼此錄影片甚至聽演唱會，一再展現了好感情啊！

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