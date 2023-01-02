這是《社內相親2.0》吧～太讓人心動了！金世正差點摔倒，安孝燮一手扶住、還幫她整理裙擺

安孝燮和金世正去年一起拍了漫改劇《社內相親》，兩人CP感十足，受到許多觀眾的喜愛，劇終映後還有不少售後呢～

在《2022 SBS演技大賞》中他們也拿到「最佳CP獎」，而金世正往後走時差點摔倒，一旁的安孝燮馬上扶著她的手，還幫她整理裙擺。讓人想起《社內相親》有一幕是申夏莉差點要摔下樓，姜泰武也是馬上伸手拉住他。

之後，兩人回到主持人位置後，安孝燮還先把椅子往後拉，讓金世正比較好回到自己位置，小小的動作讓人心動啊♥

안효섭 왜 이렇게 무심하게 김세정 챙겨줘 넘 설레어 pic.twitter.com/p8sHD0qHjg — 김일상 (@kimdailylife) December 31, 2022

兩人獲獎時，感言也是一人接著一句說，金世正：「感謝孝燮歐爸的是...是他告訴我，我飾演的角色看起來有多可愛。」安孝燮咬表示：「對於我來說，（世正）是完美的搭擋，如果沒有世正積極的能量，我也做不到這個程度，謝謝妳。」



在《社內相親》結束後，他們也是非常忙碌！安孝燮拍完韓版《想見你》《走進你的時間裡》之後，馬上投入《浪漫醫生金師傅3》拍攝；金世正也拍了《今日的網漫》，接下來確定繼續出演《驅魔麵館2》，期待兩人的新作品！



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