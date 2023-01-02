《黑暗榮耀》開播觀後感震撼人心！宋慧喬展現復仇演技口碑佳，網：「好想趕快看到後續發展。」

《黑暗榮耀》已經開播第四天了，網上評價非常好，宋慧喬這次真的選對劇本，還展現出令人震撼、打動人心的演技，讓大家看到很不一樣的她！也非常期待她的復仇大計，大家覺得如何呢？ #更美更瘋狂的喬妹

宋慧喬與李到晛攜手主演的新劇《黑暗榮耀》於12月30日正式上線，目前網上口碑極佳，看完都忍不住推薦給身邊的朋友一同觀看，宋慧喬選角&演技上的突破也好評如潮。



劇中，宋慧喬飾演的校暴受害者－文同珢，搖身一變成為復仇女神，永遠猜不透她下一步想要做什麼，而她所受過得傷害和心情也讓觀眾們相當有共鳴，非常揪心。



當中也有很多令人印象深刻的名場面，其中宋慧喬脫去外衣，露出傷痕累累的模樣，讓李到晛看了決心成為她的後援，加入她的復仇大計，許多表達出情感方面的片段，都讓人引發出許多共感，情緒方面的張力很足。



這部由《秘密森林》、《阿爾罕布拉宮的回憶》的安吉鎬導演執導，《太陽的後裔》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》的金銀淑作家執筆的超強合作，可以說是非常成功。



目前一次上線8集，第二部份（第二季度）的後8集預計會在3月份播出。



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