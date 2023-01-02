这是《社内相亲2.0》吧～太让人心动了！金世正差点摔倒，安孝燮一手扶住、还帮她整理裙摆

安孝燮和金世正去年一起拍了漫改剧《社内相亲》，两人CP感十足，受到许多观众的喜爱，剧终映后还有不少售后呢～

在《2022 SBS演技大赏》中他们也拿到「最佳CP奖」，而金世正往后走时差点摔倒，一旁的安孝燮马上扶著她的手，还帮她整理裙摆。让人想起《社内相亲》有一幕是申夏莉差点要摔下楼，姜泰武也是马上伸手拉住他。

之后，两人回到主持人位置后，安孝燮还先把椅子往后拉，让金世正比较好回到自己位置，小小的动作让人心动啊♥

안효섭 왜 이렇게 무심하게 김세정 챙겨줘 넘 설레어 pic.twitter.com/p8sHD0qHjg — 김일상 (@kimdailylife) December 31, 2022

两人获奖时，感言也是一人接著一句说，金世正：「感谢孝燮欧爸的是...是他告诉我，我饰演的角色看起来有多可爱。」安孝燮咬表示：「对於我来说，（世正）是完美的搭挡，如果没有世正积极的能量，我也做不到这个程度，谢谢你。」



在《社内相亲》结束后，他们也是非常忙碌！安孝燮拍完韩版《想见你》《走进你的时间里》之后，马上投入《浪漫医生金师傅3》拍摄；金世正也拍了《今日的网漫》，接下来确定继续出演《驱魔面馆2》，期待两人的新作品！



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